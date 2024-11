Prudentópolis ganha Caminho de São Miguel Arcanjo com 16 igrejas ucranianas

O Paraná ganhou mais uma rota do segmento de turismo religioso, o Caminho de São Miguel Arcanjo , em Prudentópolis, na região Centro-Sul do Estado. O trajeto contempla restaurantes, hotéis, pontos turísticos e, principalmente, templos e igrejas, sendo 16 delas ucranianas e com arquitetura bizantina. O caminho também passa por outras igrejas católicas, de arquitetura latina, igreja luterana, pelo túmulo da Serva de Deus Irmã Anatólia Bodnar, museus, orquidário, mirantes e cachoeiras, fazendo jus a outro título que a cidade carrega: a Terra das Cachoeiras Gigantes.

A iniciativa incrementa o turismo religioso no Paraná e amplia a oferta de infraestrutura e de divulgação deste segmento na região, atraindo visitantes, fiéis e entusiastas destas atrações. Estruturado pela prefeitura, o novo caminho de Prudentópolis, cidade que abriga a maior comunidade ucraniana no Brasil, percorre 122 quilômetros dentro dos limites do município, podendo ser realizado a pé, de moto, carro e até mesmo a cavalo.

Representantes da Secretaria do Turismo (Setu) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor –, participaram da solenidade de inauguração do monumento marco zero e abertura oficial desse caminho, que até funcionava de forma experimental.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, explica que o segmento de turismo religioso é um dos mais importantes ao Estado, aliando a fé, a cultura e as tradições paranaenses. “O segmento é responsável por muitas viagens internas realizadas em âmbito estadual, sendo importantes distribuidoras de viajantes e fomentando o fluxo turístico nas regiões”, disse.

“A inauguração desse novo caminho, estruturado e com opções qualificadas, ajuda a divulgar ainda mais o turismo paranaense, por se tratar de um produto bem completo, que alia a fé com a movimentação dos serviços turísticos. Isso é importante, porque mostra mais das múltiplas faces da religiosidade e da cultura paranaenses, mostrando o Estado como um destino atrativo”, completou.

CAMINHO– Além das inúmeras igrejas e templos, o trajeto também abrange grutas, mirantes e belas paisagens, criando uma atmosfera única de espiritualidade. Aliado ao esplendor da natureza, museus e os sistemas faxinalenses (comunidades tradicionais) também são atrativos culturais que enriquecem a experiência de moradores, peregrinos e turistas.

Para Eliseu Rocha, coordenador do Grupo de Trabalho do Turismo Religioso no Paraná, além da união das comunidades em torno da fé, o Caminho de São Miguel Arcanjo será fundamental para o segmento. “A rota é importante para o nosso turismo religioso, tanto no quesito de fé quanto no aspecto de avanço econômico, com uma rota que já nasce totalmente organizada e pronta para movimentar o fluxo turístico em Prudentópolis e nas cidades vizinhas”, disse.

“A primeira reunião para tratar da criação do caminho aconteceu num encontro do Grupo de Trabalho, em Foz do Iguaçu, quando os órgãos de Turismo do Estado demonstraram apoio à estruturação da rota. Felizmente hoje é uma grata realidade”, lembrou.

RELIGIOSIDADE– Com mais de 100 igrejas, Prudentópolis tem o título de Capital da Oração do Paraná, confirmado pela Lei 20.439/2020 . Foi justamente isso que incentivou o município a criar o Caminho de São Miguel Arcanjo, com o objetivo de fazer do roteiro de fé e peregrinação também uma alternativa para a geração de emprego e renda na cidade através do turismo, com destaque às áreas rurais.

