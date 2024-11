Gastronomia típica, música e cultura: passeio de trem é opção turística do verão paranaense

Entre janeiro e fevereiro de 2025, o Litoral do Paraná vai ganhar um novo atrativo turístico sobre trilhos. Com gastronomia típica, música e cultura, o Expresso de Verão vai levar os passageiros a uma experiência de duas horas em meio à natureza. Por meio do trajeto Morretes – Antonina (o mesmo realizado pelo Trem Caiçara ao longo do ano), os passageiros aproveitam uma experiência a bordo de uma Maria Fumaça com mais de 100 anos, a mais antiga em funcionamento regular no País.

O embarque acontece na estação ferroviária de Morretes e os passageiros são conduzidos pelos trilhos da Ferrovia Princesa Isabel até a Chácara Bonita, onde é possível relaxar, explorar o museu de antiguidades e aproveitar umhappy hourem meio à natureza, que conta com iguarias típicas como o tradicional bolinho de barreado.

Após isso, o Expresso de Verão segue seu trajeto até Antonina para o desembarque na estação ferroviária. Para facilitar a experiência dos passageiros, um transporte rodoviário de retorno para Morretes estará disponível.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o Estado tem um enorme potencial no segmento do turismo ferroviário. “Recebemos com alegria esse novo roteiro que, ao lado do Expresso de Natal, do Trem Caiçara e de outros passeios sobre trilhos espalhados pelo Paraná, como o famoso trem que desce a Serra do Mar, operado pela Serra Verde Express, mostram o potencial do Estado. Utilizando estruturas que fizeram parte da nossa história, conseguimos valorizar a nossa cultura e a converter em produtos turísticos qualificados e atrativos”, disse.

“É importante apoiar esse segmento, porque ele é responsável pela captação de muitos turistas, visitantes e curiosos. Quando alguém vem de outro local para realizar esses passeios, acaba entrando em contato também com outros serviços e potenciais turísticos que temos, gerando emprego, renda e movimentando a economia estadual”, acrescentou.

TEMPORADA DE VERÃO– Com primeira saída marcada para o dia 4 de janeiro, outras sete datas – sempre aos finais de janeiro e fevereiro – estão programadas: 11, 18 e 25 de janeiro e 01, 08, 15 e 22 de fevereiro de 2025. Com ingressos já a venda, a programação completa pode ser conferida AQUI .

A coordenadora da operação, Suiani Ilg, comenta que o Expresso de Verão é um reforço aos atrativos turísticos da temporada. “Com o sucesso de vendas do Expresso de Natal , o novo passeio chega para somar aos demais roteiros da temporada de verão paranaense”, disse. “O passeio é conduzido pela Maria Fumaça “Mogul 11”, fabricada em 1884, que detém o título de locomotiva a vapor mais antiga em operação regular no Brasil, sendo a única Maria Fumaça em circulação no Paraná”, completou.

MARIA FUMAÇA – A locomotiva foi restaurada em 2018 pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) e segue operando pela associação. Durante todo o ano, são realizados passeios entre as duas cidades do Litoral, com operação especial em época de Natal, quando uma programação temática é ofertada ao público.