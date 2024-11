Mais de 400 pessoas já visitaram gratuitamente pontos turísticos do Estado pelo Paraná + Viagem

Cinco novos grupos de paranaenses do Interior do Estado conheceram na última semana pontos turísticos como Curitiba, Foz do Iguaçu (região Oeste), além de Morretes, Guaraqueçaba e Pontal do Paraná, no Litoral. A Iniciativa é da Secretaria de Estado do Turismo (Setu) pelo Programa Paraná + Viagem, que beneficia idosos, estudantes e demais públicos que não têm tantas condições para viajar normalmente.

Desde o início do programa, que foi oficialmente constituído em novembro de 2023, mais de 400 pessoas já viajaram gratuitamente e foram impactadas pelas belezas do Paraná. Esses novos grupos partiram dos municípios de Iguaraçu (Norte); Flor da Serra do Sul (Sudoeste); Douradina, Japurá e Guaporema (Noroeste).

Francis Paula Mota, diretora do Colégio Municipal Cleoracy Aparecida Gil, em Douradina, conduziu um grupo escolar até a cidade histórica de Morretes. “Esse projeto está transformando minha comunidade escolar, acrescentando não apenas conhecimento, mas também experiências de vida. Temos aqui professores e alunos que nunca tiveram a oportunidade de sair da nossa cidade e por meio do programa conseguiram. Essa iniciativa está enriquecendo e transformando vidas”, afirmou.

Do município de Iguaraçu, partiu um grupo rumo a Guaraqueçaba. Maria Inês fez parte da turma. Ela conta um pouco sobre sua experiência conhecendo o Litoral do Paraná. “Uma grande oportunidade, porque nós que temos mais idade dificilmente conseguimos sair de casa e viajar. Com o programa, estamos aprendendo novas coisas, vivendo novas aventuras e conhecendo novos lugares. Nunca sonhamos em conhecer Guaraqueçaba, uma cidade linda que nos acolheu, só temos a agradecer”, disse.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, além de possibilitar um passeio muito bonito para quem nem sempre tem essa chance, as viagens têm como foco o fortalecimento e divulgação dos atrativos. “Esse é um programa criado para mostrar o Paraná para os paranaenses, especialmente para os que não têm condições de viajar, e criar um sentimento de pertencimento e de orgulho das coisas do nosso Estado”, explicou.

“Como consequência, as viagens ajudam na geração de emprego e renda para quem vive do turismo, sendo ainda uma maneira de incentivar que os paranaenses conheçam o próprio Estado, guardando experiências, memórias e mostrando que existem ótimas opções turísticas por aqui”, afirmou.

Pelo Paraná + Viagem, as prefeituras precisam elaborar um Plano de Trabalho e, quando aprovado, recebem recursos do Tesouro para promover viagens dentro do próprio Estado, sempre com foco na inclusão social e na promoção de uma melhor qualidade de vida aos turistas. Os recursos podem ser aplicados em alimentação, hospedagem, transporte, guia de turismo e seguro viagem. Saiba mais sobre viagens anteriores clicando AQUI.

MELHOR IDADE– De Japurá e de Flor da Serra do Sul saíram grupos de idosos que fazem parte do projeto Viaja +60, um braço do programa Paraná + Viagem, viabilizado pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi). O foco é promover o turismo rodoviário acessível e enriquecedor para a população com mais de 60 anos, incentivando também o bem-estar, inclusão social e o desenvolvimento econômico das regiões paranaenses.

Segundo a secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, ao garantir o acesso das pessoas idosas ao turismo social e acessível, além dos momentos de prazer e descontração, o desenvolvimento econômico das regiões e a inclusão social também são estimulados.

“Não é apenas sobre viajar, é sobre transformar vidas e promover o direito fundamental ao lazer, à cultura e ao bem-estar, que todos merecem, em todas as fases da vida”, disse. “Nosso governo tem trabalhado com dedicação e visão de futuro para que cada ação seja um reflexo daquilo que acreditamos ser a verdadeira transformação”.

“As pessoas idosas, que tanto contribuíram para a construção do Paraná que temos hoje, merecem um estado que valoriza sua presença, sua experiência e seus direitos – e isso é reforçado com a concepção do programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, centrado no cuidado e no reconhecimento dessa população”, completou.

PROGRAMAS– O Paraná + Viagem integra um pacote de três programas aprovados por lei, junto com o Paraná + Infra e o Paraná + Eventos. As três leis foram propostas pelo Executivo, aprovadas pela Assembleia Legislativa e sancionadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no dia 30 de novembro de 2023.

O Paraná + Infra prevê qualificar a infraestrutura turística, melhorar a qualidade dos produtos turísticos e contribuir para a expansão do setor. Os principais objetivos incluem a consolidação de áreas e rotas turísticas, revitalização de espaços e aumento da capacidade de atendimento ao fluxo de visitantes. O programa abrange obras de construção, reforma e revitalização, aquisição de equipamentos e sinalização turística.

Já o Paraná + Eventos atua na promoção de eventos regionais e geradores de fluxo turístico, como shows, feiras e festivais gastronômicos ou folclóricos, dentre outros. Ele inclui repasse de recursos para os municípios realizarem e promoverem eventos, com o objetivo de ampliar a quantidade de viagens e roteiros internos, acarretando em um maior desenvolvimento local nos diversos setores da economia.