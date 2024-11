Fundhacre reintegra pacientes ao serviço de hemodiálise do Estado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), anuncia o retorno de 24 pacientes ao serviço de hemodiálise no setor de Nefrologia do complexo hospitalar. A medida foi tomada após uma análise criteriosa e um diálogo próximo com os pacientes, atendendo a uma demanda de assistência mais integrada, especialmente para aqueles que realizam tratamentos paralelos na Fundhacre.

Pacientes foram divididos entre os turnos matutino e vespertino. Foto: Luanna Lins/Fundhacre

Desde o início da reorganização do serviço, a Fundhacre manteve o setor de Nefrologia em funcionamento, atendendo pacientes internados no complexo hospitalar. Novos pacientes seguirão encaminhados às clínicas parceiras, enquanto a Fundhacre avalia a implantação de uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no espaço hoje ocupado pelo Serviço de Nefrologia, buscando ampliar a oferta de leitos no estado.

Maria Nilsa de Oliveira, de 62 anos, que faz tratamento de câncer e hemodiálise na Fundhacre, falou sobre os benefícios do retorno: “Além da hemodiálise, faço tratamento na Unacon [Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Acre], e tinha dificuldade de conciliar as sessões de hemodiálise para ir às terapias. Agora aqui está bem melhor; quando preciso de um exame ou consulta, a equipe aqui resolve pra mim. Não tem lugar melhor para mim. Estou há cinco anos nesse tratamento e é maravilhoso ser atendida aqui”.

Maria Nilsa é atendida pelo setor de Nefrologia há cinco anos. Foto: Luanna Lins/Fundhacre

José Correia da Silva, 64 anos, também compartilhou seu alívio com a mudança: “Estou na Fundhacre desde 2014 e sempre escolhi o atendimento aqui, onde me sinto amparado. Quando perguntaram se eu queria continuar na clínica, disse que preferia voltar. Fomos bem assistidos lá, mas prefiro o tratamento do Estado, onde sempre estive”, afirmou José, que trata insuficiência renal há uma década.

José vem de Senador Guiomard fazer tratamento pela Fundação. Foto: Luanna Lins/Fundhacre

O secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, esclarece que foi feito um processo de escuta ativa com os pacientes. “Avaliamos, conversamos com todos os 64 pacientes, fizemos uma escuta ativa para entender quais eram os receios que eles tinham, e demos a eles a opção de retornar. Desses pacientes que dialisavam nas clínicas parceiras, 24 optaram por retornar ao Serviço de Nefrologia da Fundação. Também tivemos a participação do Ministério Público Estadual e do Conselho Estadual de Saúde durante o processo. Apresentamos dados e, após essa conversa, esses pacientes retornaram para o tratamento de hemodiálise na Fundhacre, a partir desta segunda-feira, 11”, afirmou Pascoal.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, esclareceu que foi feito um processo de escuta ativa com os pacientes. Foto: Izabelle Farias/Sesacre

A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, frisou que mudanças fazem parte da gestão de saúde. “A Saúde é dinâmica e precisamos constantemente nos adaptar às novas realidades. Então, diante do cenário em que estamos, decidimos fazer essas mudanças, sempre garantindo que os pacientes tenham seu tratamento assegurado. E, futuramente, o Estado contará com mais uma nova UTI, onde atualmente funciona o serviço de nefrologia, pois essa também é uma demanda urgente que precisa da nossa atenção”, destacou.

Os outros 40 pacientes optaram por permanecer nas clínicas conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), onde também têm recebido atendimento qualificado. Com a reintegração dos pacientes ao serviço de hemodiálise da Fundhacre, o governo do Estado reforça seu compromisso com o bem-estar dos usuários e a melhoria do atendimento.

