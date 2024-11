Registros no Cadastur e avanço em ranking confirmam momento positivo do turismo do Paraná

O Cadastur, sistema do Ministério do Turismo que regulamenta o setor, registrou de janeiro a outubro de 2024 um saldo de 12.066 cadastros de profissionais e empresas paranaenses, um aumento de 21,2% em relação a todo o ano de 2023, que fechou com 9.962 registros. O Cadastur formaliza e regulariza os prestadores de serviços turísticos do Brasil, também servindo como fonte de pesquisa por viajantes, que podem buscar por empreendimentos e profissionais registrados.

O número dos dez primeiros meses deste ano refere-se à diferença entre cadastros encerrados e novos registros e atualizações. Os dados estão disponíveis no SiTU — Sistema de Inteligência Turística, ferramenta lançada no ano passado pela Secretaria do Turismo, onde estão reunidas pesquisas, levantamentos e os principais indicadores do setor, de forma aberta e interativa. Conheça a plataforma .

Outro dado positivo é que em outubro o Paraná ocupava a quarta posição no ranking de estados com mais registros no Cadastur, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nesta quinta-feira (07) o Paraná passou à frente de Minas e assumiu o terceiro lugar, com 12.176 cadastros. No entanto, a variação entre as colocações é mínima, com uma diferença de pouco menos de cem registros, tornando a posição variável.

O crescimento é fruto do trabalho do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), no fomento à prestação de serviços qualificados no setor, avalia o secretário Márcio Nunes. “O turismo é feito, sobretudo, pela iniciativa privada, e os empreendedores entenderam que a atividade tem um grande impacto na economia, gerando emprego, renda e pagando as despesas”, afirma Nunes. “Estamos trabalhando de maneira efetiva e organizada, fomentando a prestação de serviços com qualidade no setor do Estado, para mostrar como o turismo regularizado é fundamental aos negócios”, disse.

Até outubro deste ano, 25,6% dos cadastros eram referentes a Agências de Turismo; seguidos por Guias de Turismo (18,7%); Restaurantes, Cafeterias, Bares e Similares (16,5%); Transportadoras Turísticas (14,4%); e Meios de Hospedagem (7,4).

Para o coordenador de Inteligência e Estratégia Turística da Setu, Lucas Silvestrin Zani, os dados indicam um progresso favorável do turismo no Estado. “O aumento de empresas registradas no Cadastur mostra como o turismo do Paraná está em um cenário positivo, o que impulsiona a economia local, a geração de empregos e consolida o Estado como um destino cada vez mais atrativo.

“A disputa pela terceira posição em número de registros no Cadastur também destaca a competitividade do setor paranaense no turismo nacional, uma vez que estamos próximos de outros polos turísticos brasileiros”, acrescenta.

QUALIDADE- Uma empresa registrada no Cadastur consta na base de dados do Ministério do Turismo e de representantes estaduais do setor, tendo autorização para desempenhar suas atividades e transmitindo mais credibilidade aos turistas quando buscam a contratação de um serviço.

Opcional para algumas empresas e profissionais, como restaurantes e locadoras de veículos, o registro no Cadastur é obrigatório para acampamentos, parques temáticos, agências de turismo, guias de turismo, organizadoras de eventos, meios de hospedagem e transportadoras turísticas. O cadastro atualizado também dá acesso a benefícios junto ao governo federal, como financiamentos em bancos oficiais, possibilidade de participação em feiras, eventos e programas de qualificação de mão de obra.

A Secretaria do Turismo também elaborou uma cartilha, com informações, requisitos e maiores orientações aos empreendedores e profissionais do setor, a respeito dos benefícios do registro no Cadastur. Para ter acesso ao material clique AQUI .