Governo divulga resultado preliminar da prova de aptidão física do concurso público do Detran

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira, 8, o resultado preliminar da prova de aptidão física referente ao concurso público para provimento de cargos de nível superior do Detran/AC. A etapa faz parte do certame regido pelo Edital de Abertura n.º 001/2024, publicado em 8 de abril de 2024.

O edital, de número 016/2024, traz a lista de candidatos considerados aptos na prova de aptidão física, distribuídos por municípios e identificados por nome e número de inscrição. Além disso, informa a relação de candidatas que tiveram o exame adiado por motivo gestacional.

Os candidatos podem acessar individualmente o resultado e, caso tenham sido considerados inaptos, visualizar a filmagem do teste através do site do Instituto AOCP . Para aqueles que desejarem interpor recurso, o prazo será de 11 a 12 de novembro, também por meio do portal do Instituto AOCP.

A próxima etapa do concurso será o exame psicotécnico, previsto para ser divulgado em 20 de novembro de 2024, no mesmo site.

