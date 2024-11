Paraná leva expositores, atrativos e experiências à feira de turismo em Gramado

A Secretaria de Estado do Turismo e o Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor – participam da 36ª Festuris, a Feira Internacional de Turismo de Gramado (RS). Com início nesta quinta-feira (07), o evento segue até 10 de novembro e tem expectativa de atrair mais de 15 mil pessoas, palco fértil para divulgação do turismo paranaense a turistas, players e outros integrantes do setor.

A feira é uma boa vitrine de divulgação do turismo estadual, proporcionando aos visitantes e ao trade turístico – nacional e internacional – um maior contato com os atrativos paranaenses. Por meio de um estande de aproximadamente 100 metros quadrados, o Paraná promove a divulgação de destinos, exposição de produtos e serviços, ativações gastronômicas com o chefe Rui Morschel, que trabalha e divulga fortemente a culinária paranaense, e outras ações, como a presença da “Kapivara”, um dos símbolos do turismo estadual.

Para Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo, a participação em outra feira de alcance nacional e internacional corrobora com a estratégia de promoção do turismo paranaense. "Um estado como o Paraná, que conta com muitos atrativos, serviços e opções qualificadas para se fazer turismo, puxa para si os holofotes do mercado ao participar de feiras de grande porte. Por meio de nossos atrativos e expositores, nos apresentamos como um destino ideal a diferentes públicos, sejam turistas, empresários ou agências de viagens", disse.

ALCANCE– A Festuris acontece em Gramado desde 1989, sendo um grande palco para debates de temas relevantes da atualidade do setor turístico brasileiro. O evento é um dos mais aguardados no setor, sobretudo pela grande abrangência de agências e profissionais de países como Argentina, Paraguai e Uruguai. A programação deste ano conta com a participação de mais de 2.500 marcas, 400 estandes e 53 destinos internacionais. Segundo a organização, a meta é superar os R$ 500 milhões em negócios.

O diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, reforça que o órgão tem compromisso firmado com a participação nas principais feiras do setor. “Nosso objetivo é, também, incluir a iniciativa privada e fomentar negócios, promovendo comercialmente o turismo paranaense”, afirmou. “Entendemos que o lugar do Estado é nas grandes feiras, sobretudo aquelas que atraem o trade latino-americano, porque nossos clientes principais são oriundos destes destinos”.

PALCO E TEMAS– O grande palco será o complexo de eventos Serra Park, que vai abrigar duas manhãs intensas de conteúdo e pautas diversificadas. As palestras ocorrem nos dias 8 e 9 de novembro e as inscrições podem ser feitas AQUI .

A temática central do evento estará voltada à “Conexão Futuro”, e dentre os assuntos discutidos estão o turismo regenerativo e a sustentabilidade. A grade de conteúdo também dará destaques à informação, inovação, tendências do mercado, networking, promoção de destinos e aprendizado.

O CEO do evento, Eduardo Zorzanello, enfatiza que a feira tem uma responsabilidade no networking e nas trocas com países de todo o mundo. “O Festuris é muito mais do que uma feira de negócios. É um conjunto e uma grande plataforma de conexão, com conteúdo, com experiências, com o momento do negócio e com a oportunidade de cada estande apresentar os seus atrativos, o seu grande momento”, afirmou.