Parque Iguaçu está entre 10 destinos mais pesquisados no Google, mostra site de turismo

O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, está entre os 10 destinos turísticos mais pesquisados e desejados pelos viajantes, sendo o único atrativo brasileiro em um ranking elaborado pela plataforma de viagens e turismo Bucket List Company. A lista enumera os locais mais populares e mais buscados nas pesquisas dentro do Google, feitas por pessoas que planejam viagens utilizando o navegador. O Parque Nacional, que abriga as Cataratas do Iguaçu, aparece em sexto lugar.

As primeiras posições da lista foram ocupadas por destinos de todas as partes do mundo, como Machu Picchu (Peru), Taj Mahal (Índia), Lapônia (Finlândia), Petra (Jordânia) e o Grand Canyon (Estado Unidos).

No ranking completo, as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas do Mundo, ficam à frente de destinos como Parque Nacional de Yellowstone (Estados Unidos), Angkor Wat (Camboja), Caminho de Santiago (Espanha) e do Parque Nacional de Banff (Canadá).

Consolidado como referência na conservação da natureza e no turismo sustentável no mundo, o Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e tem a gestão da visitação turística da Urbia Cataratas S.A.

Apenas em outubro de 2024, o local recebeu 167.047 visitantes, sendo que 46% (77.112) foram de estrangeiros de 120 nacionalidades, conforme informações do Ministério do Turismo. No ranking dos países que mais visitaram o local, após o Brasil, a Argentina aparece como maior país emissor, a frente dos Estados Unidos, Paraguai, Alemanha, Espanha e França.

Entre as diferentes experiências que os visitantes podem encontrar no Parque Nacional do Iguaçu, além da tradicional visita às Cataratas do Iguaçu, estão novas trilhas e caminhos imersivos na Mata Atlântica, os passeios de barco do Macuco Safari e o Parque das Aves – estes últimos administrados por outras concessionárias.

Também em 2024, o parque foi reconhecido internacionalmente com o prêmio Travellers’ Choice Awards , da plataforma de viagens TripAdvisor, uma das principais do mundo, que elege os destinos mais bem avaliados no site. O parque ficou em primeiro lugar no Brasil e na América do Sul, além de ocupar a 21.ª posição global. Apenas 1% dos atrativos são reconhecidos com essa premiação.

BOM ATENDIMENTO E ESTRUTURA– Para o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, os dados demonstram que os atrativos do Estado têm rompido muitas barreiras, abrangendo viajantes de todo o mundo. “Quando um turista pesquisa um destino para sua próxima viagem, ele busca questões que vão muito além de uma paisagem bonita. Os viajantes querem ser bem atendidos e, ao pesquisar sobre o Paraná, acabam percebendo que temos uma excelente estrutura turística, ampla rede hoteleira, atendimento qualificado e boas opções de restaurantes”, afirma Nunes.

“O Turismo é uma história bem contada, um serviço bem prestado, grande plano de marketing, mídia, divulgação e estrutura, gerando emprego e renda à população. Tudo isso acaba compondo uma grande experiência, fazendo com que os turistas se interessem pelo Estado e por nossos atrativos”, completa.

O CEO da Urbia Cataratas, concessionária que administra a visitação turística do Parque Nacional do Iguaçu, Mario Macedo, afirma que o ranking destaca a unidade de conservação no turismo nacional e internacional.

“Estar entre os principais destinos turísticos do mundo é uma honra que nos enche de orgulho. Este reconhecimento reforça nosso compromisso com a excelência e nos motiva a aprimorar continuamente os padrões de serviço no parque parque, ao mesmo tempo em que garantimos a conservação deste valioso Patrimônio Mundial da Natureza. Este é apenas o início de uma jornada promissora, repleta de investimentos e inovações, que elevarão ainda mais a experiência de nossos visitantes nos próximos anos”, afirma.

PLATAFORMA– A Bucket List Company é uma empresa britânica que organiza viagens de aventura por destinos incríveis no mundo. A companhia já recebeu diversos prêmios na Europa pelo diferencial nas experiências e, nesse trabalho, criou uma grande comunidade de apaixonados por viagens.