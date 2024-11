Setur participa do 2º Fórum Regional do Turismo Encantos do Sul

A Secretaria de Turismo (Setur/SC) participa nesta terça-feira, 5 de novembro, do 2º Fórum Regional do Turismo, realizado no Teatro Elias Angeloni, em Criciúma. O evento reúne o Secretário de Turismo, Evandro Neiva, junto a autoridades e empreendedores do setor, com o objetivo de debater estratégias para fortalecer o turismo regional.

A Instância de Governança Regional (IGR) Encantos do Sul, pela Associação dos Municípios da Região de Laguna (Amurel) e pela Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) são responsáveis do Fórum Regional do Turismo. O evento conta também com o apoio do Governo de Santa Catarina e de diversas empresas comprometidas com o fortalecimento do turismo catarinense.

Para o Secretário de Turismo, a realização da 2ª edição do Fórum reforça a importância da organização e alinhamento para o fortalecer as IGRs. “A Encantos do Sul é uma instância recém-criada. Mas vem se destacando por entender as necessidades turísticas da região e buscar maneiras de se profissionalizar ainda mais no setor”, afirma Neiva.

Novidades no turismo de Santa Catarina

Durante a palestra do Secretário de Turismo, serão abertas as inscrições para o Grupo de Trabalho de Termalismo de 2025. O objetivo do grupo é impulsionar o desenvolvimento econômico, turístico, cultural e medicinal das estâncias termais e climáticas de Santa Catarina. Dessa maneira, promovendo o uso das águas termais tanto para lazer quanto para o termalismo. Além disso, o grupo busca incentivar a realização de eventos do setor e fomentar pesquisas científicas sobre as águas termais, agregando valor e qualidade ao turismo termal. Dessa forma, para os interessados em participar do Grupo de Trabalho de Termalismo de 2025, é só clicar aqui , verificar as informações e preencher o formulário.

O termalismo é uma prática que utiliza águas naturais, termais e minerais para promover a recuperação e manutenção da saúde. Assim, além de relaxar o corpo, essas águas aliviam dores musculares, melhoram a circulação sanguínea e ajudam a reduzir a pressão arterial. Além disso, os minerais contribuem para a saúde da pele, atuando como antioxidantes, hidratantes e auxiliando na cicatrização, o que confere efeitos rejuvenescedores.

Ainda, no evento, será lançada a nova Inteligência Artificial (IA) do turismo, chamadaLara. A tecnologia busca fornecer informações de apoio ao turista, promovendo maior interação entre usuários e destinos turísticos. De acordo com o diretor administrativo e financeiro da IGR Encantos do Sul, Jefferson Beltrame Lemos, essa inovação traz uma vantagem direta ao turismo regional. “ALararesponderá em texto e voz, permitindo o acesso a informações. Ainda, vai possibilitar conversas e a exploração de locais turísticos na regiãoEncantos do Sul. Essa revolução tecnológica facilita a jornada do visitante, e impulsiona o setor a alcançar novos patamares de eficiência, conectividade e conveniência”, comenta Lemos.

Programação do 2º Fórum Regional do Turismo

O evento teve início às 9h, com reuniões internas entre representantes das IGRs e secretarias municipais de turismo. A partir das 13h, os participantes realizam o credenciamento e a cerimônia de abertura. A programação inclui diversas palestras, com destaque para a participação do Secretário do Turismo, que abordará as iniciativas estaduais e estratégias de fortalecimento do turismo catarinense.

O evento também conta com apresentações de Marcus Januário, especialista em IGRde Minas Gerais, e Thiago Akira, especialista em marketing digital para turismo. Ainda, estarão presentes Cristiane Leal Sampaio, secretária Nacional de Políticas de Turismo do MTur e Ana Carla Fernandes Moura, coordenadora geral de definição de áreas estratégicas para o desenvolvimento do turismo do MTur. O Fórum se encerra às 19h30, seguido por uma confraternização entre os participantes.