Lonely Planet coloca Curitiba entre as 10 melhores cidades do mundo para visitar em 2025

Curitiba recebeu nesta terça-feira (05) o prêmio que a reconhece como uma das 10 melhores cidades do mundo para visitar em 2025. A Capital do Paraná foi selecionada pela Lonely Planet, prestigiada editora de guias de viagem que listou os 30 melhores destinos, entre cidades, regiões e países do mundo para turismo (veja AQUI ). O reconhecimento se reflete no setor no Estado, uma vez que Curitiba é o único destino brasileiro na lista de melhores tendências.

Os critérios que elegeram a capital paranaense tiveram como base as belezas naturais e arquitetônicas, os museus, o Jardim Botânico e opções turísticas especiais, como o passeio de trem entre Curitiba e Morretes e, principalmente, as iniciativas e políticas públicas ligadas à sustentabilidade, uma das áreas com maior fomento no município.

O prêmio de reconhecimento foi entregue durante a World Travel Market (WTM), que segue até 7 de novembro, em Londres, na Inglaterra. O evento é uma das principais feiras de turismo mundiais, oferecendo oportunidades de negócios, apresentação de cases de sucesso e promoção de destinos para o trade turístico, como agências de viagens, operadoras, empresas de cruzeiros e outras empresas ligadas ao setor. Participam cerca de 40 mil profissionais.

Para o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, o destaque resulta de uma estratégia contínua de promoção internacional, uma vez que nos últimos anos a Capital e o Estado têm investido fortemente em inovação, sustentabilidade e eficiência na gestão turística, ganhando maior visibilidade mundial. Outro indicador positivo é a conquista do título de Comunidade Mais Inteligente do Mundo em 2024 , recebido na última segunda-feira (04), durante evento do Intelligent Community Fórum, em Barcelona, na Espanha.

"Curitiba é um exemplo de case turístico de sucesso. O mérito é todo de Curitiba, cidade planejada, ecológica, inteligente e com centenas de atrativos para os turistas, como seus mais de 50 parques e bosques, equipamentos culturais de relevância internacional como o Museu Oscar Niemeyer, gastronomia típica e o surgimento de novos chefs de ponta, além do já famoso Natal curitibano, que atrai gente de todo canto”, disse.

“Enquanto Estado, o que temos feito agora é promover esse destino a nível nacional e internacional, além de atrair novos voos para a Capital. E isso tem ajudado a aumentar cada vez mais o fluxo de visitantes estrangeiros. De janeiro a setembro deste ano, por exemplo, tivemos um aumento de 24% na chegada de turistas estrangeiros ao Paraná, na comparação com o mesmo período do ano anterior, com mais de 675 mil turistas conhecendo nossos atrativos, se hospedando em nossos hotéis e injetando dinheiro em nossa economia”, completou Nunes.

"Nós agora somos uma das 10 cidades que merecem ser visitadas no mundo em 2025 e um dos 30 destinos turísticos do planeta que precisam ser explorados. Nós nunca imaginaríamos isso, mas conseguimos nessa gestão graças à qualidade de vida da cidade, com o grande nome de Curitiba, com o título que temos de Cidade Mais Inteligente do Mundo, tanto em Barcelona como em Seul, e agora também com o prêmio de Comunidade Mais Inteligente do Mundo, entregue nesta semana, também em Barcelona", comemorou o prefeito Rafael Greca.

Prefeito em exercício de Curitiba durante viagem oficial de Greca à Europa, Eduardo Pimentel lembra também que, nos últimos oito anos, a Capital vem investindo em ações como Destino Turístico Inteligente, o que a diferencia dos tradicionais por facilitar a interação e integração do visitante antes, durante e depois da viagem, agregando valor na experiência com o uso de metodologias e tecnologias inovadoras.

“Curitiba tem se destacado como destino turístico inteligente apostando em acessibilidade e segurança, em tecnologias que facilitam o ir e vir do turista (audioguias, totens interativos, wi-fi público e linha turismo), atrações revitalizadas e serviços articulados (gastronomia, hotelaria, receptivo e transporte)”, explicou.

Quem representou a cidade presencialmente na entrega do troféu foi a presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra. Segundo ela, o prêmio resulta de um planejamento estratégico voltado para o desenvolvimento sustentável e a promoção da cidade como um destino atrativo. "Estar entre os 30 selecionados é como a coroação de um trabalho intenso de posicionamento de Curitiba no mercado turístico global. Esse reconhecimento reflete a eficácia das ações que buscaram projeção internacional da nossa cidade”, afirmou.

"Curitiba leva o Paraná até uma grande vitrine mundial do turismo", afirma Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do turismo no Estado. “Ter Curitiba como o único destino brasileiro dentre as tendências de viagens para 2025 é benéfico ao turismo paranaense como um todo. Receber esse prêmio em um evento tão significativo ao setor como a WTM ajuda a ampliar cada vez mais o mercado paranaense. Bem consolidado na América Latina, o Paraná pode atingir também as agências de viagens, operadoras e o mercado europeu”.