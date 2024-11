Nossa Senhora do Rocio e festas religiosas movimentam o turismo paranaense em novembro

A Festa do Rocio, em Paranaguá, no Litoral, e outras celebrações e eventos motivados pela fé religiosa marcam o mês de novembro no Paraná. Conforme dados dos organizadores, juntos, eles devem reunir mais de 300 mil pessoas, sendo importantes indutores de turismo nos municípios. A programação faz parte do calendário da Secretaria de Estado do Turismo (Setu) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor.

O Paraná é um dos principais polos do turismo religioso do País, lembra o secretário Márcio Nunes. “Esse é o terceiro segmento mais buscado por viajantes que chegam ao Estado, graças aos mais de 300 templos, igrejas, santuários e monumentos, de diferentes religiões, que podem ser encontrados aqui”, disse.

“Essas celebrações fazem parte dos roteiros de muitos turistas que, simultaneamente, acabam se conectando com a nossa história, cultura e gastronomia. Os devotos ajudam a movimentar as economias locais, gerando emprego e renda para os municípios”, completou.

Segundo Letícia Tonetto, chefe do Departamento de Turismo Religioso do Viaje Paraná, as festividades são uma das principais formas de expressar a fé, movimentando o fluxo interno de viajantes. “O Paraná conta com devotos de todas as matrizes religiosas, que sempre buscam marcar presença em celebrações importantes ao seu credo”, argumentou.

Ela observa que apesar de o maior índice de visitantes ser de turistas do próprio Paraná, essas viagens impactam fortemente as economias locais graças ao movimento nos hotéis, nas estradas, nos restaurantes, nas lojas de artesanatos e afins. As programações também são um convite para conhecer mais dos atrativos turísticos dos municípios e de suas regiões.

LITORAL– Com expectativa de atrair mais de 300 mil pessoas, uma das principais comemorações é a Festa de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná, que acontece de 06 a 17 de novembro, em Paranaguá, no Litoral. Em sua 211ª edição, a tradicional celebração envolve missas, programações culturais, shows, caminhadas, novenas, romarias cavalgadas e demais ações voltadas à devoção. O Paraná foi o primeiro – e por muito tempo o único – Estado a ter uma padroeira reconhecida pelo Vaticano, desde de 1977.

Para Eliseu Rocha, coordenador do Grupo de Trabalho do Turismo Religioso, a celebração remonta às origens da fé paranaense. “Esse é um momento muito marcante ao segmento, porque a comemoração chega a sua 211ª edição, sempre atraindo à Paranaguá milhares de fiéis”, disse. “É por meio desses eventos que conseguimos mostrar a relevância da fé e do turismo ao público, além de colher os bons frutos que essa combinação proporciona: o bem-estar das pessoas e movimentação nos municípios”.

CENTRO-SUL – Prudentópolis recebe nos dias 09 e 10 a Festa em Louvor ao Padroeiro São Josafat, no santuário de mesmo nome. O evento promove missas, liturgias, almoço, bingos, leilões e shows musicais a um público estimado em mais de 1,5 mil pessoas, ao longo dos dois dias.

De origem ucraniana, São Josafat foi mártir da Igreja Católica, por isso seu culto e ligação com Prudentópolis, município com forte imigração e tradição de povos vindos da Ucrânia. O templo construído no município é feito em estilo bizantino, sendo considerada a matriz das igrejas ucranianas do Brasil.

NOROESTE– Maringá, no Noroeste do Paraná, recebe no dia 10 de novembro o Momento de Espiritualidade. Realizado no Parque de Exposições do município, o evento conta com falas e apresentações do Padre Reginaldo Manzotti. Também no Noroeste, Tapejara promove a 3° Romaria à Capela Nossa Senhora do Rocio, onde centenas de fiéis exaltam a Padroeira do Paraná.

Na mesma região, Campo Mourão recebe no dia 17 o evento "Cristo é Nosso Show", que envolve novenas e apresentações de diversos artistas. Com entrada franca, a 19ª edição do evento espera reunir centenas de fiéis e promove, simultaneamente, a Jornada Diocesana da Juventude, programação reconhecida no calendário da Igreja Católica.

Para dicas e sugestões de lugares para visitar durante a peregrinação pelo Estado, basta acessar o site do Viaje Paraná .