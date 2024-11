MEC estuda usar Enade como seleção unificada para professores

O Ministério da Educação (MEC) estuda usar o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) como seleção unificada para contratar professores em escolas públicas de todo o país. A informação foi antecipada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nesta sexta-feira (1º). O anúncio oficial será este mês.

“Ainda vamos definir o formato dessa seleção, de uma seleção unificada. E uma das propostas é o uso do Enade para ser a prova de seleção das licenciaturas em todo o Brasil”, disse o ministro em coletiva de imprensa e cerimônia de encerramento da Reunião Global de Educação, em Fortaleza (CE).

O MEC fará uma prova única para ajudar estados e municípios a selecionar professores para escolas públicas de todo o país. A seleção unificada ficará disponível para estados e municípios que quiserem aderir a avaliação. Atualmente cada ente federado é responsável pelas seleções.

Apelidado de “Enem dos professores”, em referência ao Exame Nacional do Ensino Médio, a seleção fará parte de um pacote de ações para valorizar os professores brasileiros da educação básica. Entre as medidas está também um “Pé-de-Meia” para as licenciaturas , ou seja, bolsas para apoiar estudantes que ingressem na universidade para seguir a carreira docente.

“Vai ser por adesão, até porque eu tenho sido cobrado também de governadores e prefeitos da necessidade de padronizar essa seleção em todo o país. A ideia de fazer essa seleção será através da prova do Enade, com algumas mudanças da prova”, afirmou o ministro.

Aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enade avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação. O exame é aplicado a cada três anos para diferentes cursos. A partir deste ano, as licenciaturas passam a ser avaliadas anualmente pelo exame.

*A repórter viajou a convite do Ministério da Educação