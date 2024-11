Calendário de novembro tem shows natalinos, festas religiosas e frango na telha

Novembro chegou e com ele a abertura da temporada de espetáculos natalinos – especialmente em Curitiba, que se transforma na Capital Nacional do Natal, atraindo visitantes de todo o País. Mas não é só o Papai Noel que se destaca: o calendário turístico do Paraná prevê atrações em todos os segmentos, de romaria a congresso de felicidade, de encontro de motor homes a evento náutico, de frango na telha a porco moura. Os eventos contam com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo do Paraná (Setu) e do Viaje Paraná.

A grande expectativa gira em torno da abertura do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, que terá este ano a maior edição da história e será também o maior do Brasil. O Auto de Natal do Largo da Ordem será o espetáculo de abertura, no dia 22 de novembro, com 46 dias seguidos de apresentações e atrações por toda a cidade, como roda-gigante na Rua XV de Novembro, carrossel no Passeio Público, show de drones, cantatas, autos, balé – além da decoração, que será mantida até dia 6 de janeiro de 2025 (Dia de Reis). A programação completa está aqui .

“Em parceria com o município, nós queremos consolidar Curitiba como a Capital Nacional do Natal, atrair turistas não só do Brasil mas do exterior e também motivá-los a permanecer por mais tempo e conhecer o entorno da cidade, como as praias e cidades históricas do nosso litoral, a rota das cervejas, as vinícolas, os atrativos dos Campos Gerais”, destaca o secretário estadual do Turismo, Marcio Nunes.

Mas não é apenas a Capital que terá espetáculos natalinos: diversas outras cidades promoverão eventos e decorações especiais para celebrar a data já a partir de novembro. O município de Marialva promove o espetáculo “Natal, Brilho e Magia” de 14/11 a 6/1; em Sapopema, o Natal Encantado começa dia 15/11 e vai até 6/1; já Cianorte promove seu Natal de Luz de 28/11 a 23/12; e em Formosa do Oeste, as festas natalinas ocorrem de 29/11 a 10/01.

NÁUTICA & PESCA– Também neste mês, o Paraná recebe a segunda edição da International Foz Boat Show, em Foz do Iguaçu, no Iate Clube Lago de Itaipu (ICLI), de 28/11 a 1/12. O Boat Show é o maior evento náutico da América Latina, tradicionalmente realizado no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em Foz, pela primeira vez foi realizado em águas doces, tornando-se o único evento do gênero no País. Em 2023, foram mais de 6 mil visitantes e R$ 30 milhões em negócios.

Já Paranaguá recebe, no dia 2/11, a etapa Ilha do Mel do Festival Paraná Veleiro Oceânico. E, para os amantes da pesca desportiva, a grande pedida é o Torneio de Pesca ao Black Bass de Campo Mourão, dias 23 e 24/11.

TURISMO SOBRE RODAS– Entre os dias 13 e 17 de novembro, São José dos Pinhais será novamente a capital nacional do campismo e do caravanismo, com a 8ª edição da expo Motorhome – a maior feira do gênero na América Latina. O evento tem papel fundamental no fortalecimento do setor de motorhomes e do turismo sobre rodas, estimulando a inovação e permitindo ao consumidor final conhecer as mais recentes tecnologias do mercado. A expectativa para este ano é de atingir cerca de R$ 500 milhões em negócios movimentados.

Já Curitiba recebe, entre os dias 15 e 17, o Encontro Nacional de Pumas, no Bosque são Cristóvão (Santa Felicidade), reunindo amantes da famosa marca nacional de veículos que, inclusive, teve fábrica em Curitiba na década de 1980.

FESTAS RELIGIOSAS– O turismo religioso também segue em alta no Paraná, e este mês acontecem alguns eventos tradicionais que costumam reunir centenas de milhares de fieis e visitantes. Um deles é a Festa de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá, que este ano chega à sua 211ª edição. A celebração da Padroeira do Paraná será iniciada em 3 de novembro, às 20h, com a Troca do Manto da Santa no Santuário do Rocio. O novenário ocorre entre 6 a 14 de novembro, com destaque para a procissão, que ocorrerá em 15 de novembro.

Prudentópolis abriga a Festa em Louvor ao Padroeiro São Josafat, dias 9 e 10. Já Tapejara promove a 3ª Romaria à Capela de Nossa Senhora do Rocio, dia 15/11. E Campo Mourão recebe, dia 17, a 19ª edição do evento Cristo é Nosso Show, com apresentações de diversos artistas do segmento, como Dunga, Cosme e Fernando Vinhote.

Em Curitiba, o VII Congresso Internacional de Felicidade, maior evento de bem-estar e autoconhecimento da América Latina, traz ao Paraná milhares de visitantes para assistir palestrantes do Brasil e do Exterior abordarem o tema da felicidade sob os aspectos da ciência, da arte, da filosofia e da espiritualidade.

GASTRONOMIA– Pra fechar as dicas do mês, Foz do Iguaçu recebe no final do evento grandes eventos gastronômicos. Como a 25° Festa do Frango na Telha de Umuarama, promovida pelo Rotary Club da cidade e que está completando 25 anos. O evento acontece nos dias 9 e 10 de novembro no Centro de Eventos Alexandre Ceranto – ao lado do Parque de Exposições de Umuarama.

Já Foz do Iguaçu fecha o mês em grande estilo e com muito sabor, com o Festival Circuito Gastronômico das Cataratas (29 e 30/11) e o Festival do Porco Moura, também no dia 30 de novembro.

Confira os eventos de novembro:

Festival Paraná Veleiro Oceano - Etapa Ilha do Mel - Paranaguá - 02/11

VII Congresso Internacional de Felicidade e Festival de Felicidade Curitiba - 02/11 a 03/11

Comemoração do Aniversário de Antonina - 06/11

Congresso Inovare Curitiba - 06/11 a 08/11

211° Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio - Paranaguá - 06/11 a 16/11

8° Expo Nova Londrina - 07/11 a 09/11

Festuris Gramado - 07/11 a 10/11

64° Aniversário do Município Guairaçá - 08/11 a 10/11

III Expo Ramilândia - 08/11 a 10/11

Aniversário do Município de Amaporã - 08/11 e 09/11

Aniversário do Município de Miraselva - 09/11 e 10/11

Aniversário do Município de Nova Aliança do Ivaí - 09/11 e 10/11

Festa em Louvor ao Padroeiro São Josafat - Prudentópolis - 09/11 e 10/11

Vambora - Cascavel - 09/11

25° Festa do Frango na Telha de Umuarama - 09/11 e 10/11

Momento de Espiritualidade Maringá - 10/11

Cambé Musical - 11/11

Expo Motor Home Pinhais - 13/11 a 17/11

11° Exposanto e 2° Expoagro Santo Antônio do Sudoeste - 13/11 a 17/11

Natal, Brilho e Magia de Marialva - 14/11 a 06/01

20° Expovale - Exposição Agropecuária e Industrial de Ivaiporã - 14/11 a 19/11

Aniversário de Florestópolis - 14/11 a 15/11

Aniversário de Emancipação Política de Mirador - 14/11 e 15/11

Aniversário de Planaltina do Paraná - 15/11 e 16/11

ExpoAmoreira São Sebastião da Amoreira - 15/11 a 17/11

3° Romaria à Capela Nossa Senhora do Rocio - Tapejara - 15/11

Encontro Nacional de Pumas Curitiba - 15/11 a 17/11

63° Aniversário do Município de Itaúna do Sul - 15/11 e 16/11

Natal Encantado de Sapopema - 15/11 a 06/01

10° Edição PDM (Pedal dos Mestres) Mato Rico - 16/11

Cristo é nosso Show Campo Mourão - 17/11 e 18/11

XVII Expoaveco Vera Cruz do Oeste - 21/11 a 24/11

7° Edição do Torneio de Pesca ao Black Bass e Campo Mourão Pesca & Naútica Campo Mourão - 23/11 e 24/11

Natal Luz de Braganey - 23/11 a 06/01

Ivatuba Encantada - 23/11 a 10/01

Aniversário de Vera Cruz do Oeste - 24/11

Agroshow Dois Vizinhos - 27/11 a 01/12

Foz Internacional Boat Show Foz do Iguaçu - 28/11 a 01/12

Expo Leópolis - 28/11 a 01/12

Expo Loanda 2024 - 28/11 a 01/12

Natal Luz de Cianorte - 28/11 a 23/12

Festas Natalinas de Formosa do Oeste - 29/11 a 10/01

Castelo Fest Presidente Castelo Branco - 29/11 a 01/12

Festival Circuito Gastronômico das Cataratas - Foz do Iguaçu - 29/11 e 30/11

Festa das Nações de Paraíso do Norte Paraíso do Norte - 29/11 a 01/12

Festival Porco Moura - Foz do Iguaçu – 30/11