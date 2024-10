PIB do turismo atinge R$ 12 bilhões no Paraná; Ipardes lista cidades conectadas ao setor

O Produto Interno Bruto (PIB) das Atividades Turísticas do Paraná atingiu R$ 12,03 bilhões em 2021, correspondendo a 2,54% do PIB total estadual daquele ano (R$ 474 bilhões). A informação consta no estudo Técnicas Referentes ao Produto Interno Bruto a Preços Básicos das Atividades Turísticas do Estado, resultados de 2010 a 2021, elaborado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). Em 2020 ele representava 2,25% do PIB (R$ 9,6 bilhões).

De acordo com o estudo, R$ 6,25 bilhões são com alojamento e alimentação, R$ 2,53 bilhões com transporte, armazenagem e correio, R$ 2,42 bilhões com atividades e serviços complementares, R$ 490 milhões com arte, cultura, esporte e recreação e R$ 340 milhões com o comércio do turismo. Esse número ainda estava num contexto de recuperação do setor, com o início da vacinação contra a Covid-19 em janeiro daquele ano.

O PIB do Turismo Paranaense foi calculado a partir de dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no PIB dos Estados e é a soma do valor das várias atividades que integram o setor. As atividades turísticas estão inseridas dentro das classes de atividade econômica comumente utilizadas e estão espalhadas em vários segmentos, como serviços de transporte, restaurantes, hospedagem e comércio de artigos esportivos.

Para o secretário de Turismo do Paraná, Márcio Nunes, os números comprovam a evolução do setor. “Costumo salientar que o turismo paranaense está sempre subindo, crescendo e revelando sua efetiva participação na economia e nos negócios do Paraná, na geração de empregos e na sua missão de ampliar o número de visitantes, no fomento ao trabalho do empresariado e também na infraestrutura de acesso aos atrativos turísticos”, afirma.

Para o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, os números confirmam a relevância econômica das atividades turísticas no Paraná. "Não há dúvida quanto aos retornos sociais produzidos pelo turismo, especialmente no tocante ao número de empregos”, explicou. Em 2021, por exemplo, o setor de serviços, muito conectado ao turismo, gerou 68,9 mil empregos, sendo 7,6 mil com alojamento e alimentação.

DESEMPENHO MUNICIPAL –Outro indicador importante do estudo é o Índice de Desempenho das Atividades Turísticas do Paraná (Idat-PR) de 2022 . O índice é resultado de um conjunto de dados extraídos de fontes oficiais e disponíveis ao público em geral, com periodicidade anual e recorte territorial que contempla os 399 municípios do Estado. Ele é feito a partir de oito variáveis que avaliam o impacto e o progresso das atividades turísticas em âmbito regional, fornecendo importante subsidio para elaboração de políticas de desenvolvimento no setor.

As variáveis são grau e especialização das atividades de alojamento; tamanho dos estabelecimentos dos alojamentos; consumo de energia elétrica residencial; densidade de acesso à internet; empregos em alojamentos; empregos em atividades de cultura e lazer; remuneração média nos alojamentos; e despesa do município na função turismo.

Os resultados do IDAT-PR 2022 colocam 14 cidades com desempenho alto (de 0,494 a 1) e 71 com médio alto (0,310 a 0493). Aparecem em destaque os municípios de Foz do Iguaçu, Ribeirão Claro e Porto Rico, que assumiram as maiores pontuações entre os municípios paranaenses.

Curitiba, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Ponta Grossa, Campo Mourão, Jacarezinho, Iguaraçu, Cornélio Procópio, São José dos Pinhais, Colombo, Mallet, Umuarama, Cascavel, Santa Terezinha de Itaipu, Tibagi e União da Vitória, entre outros, também obtiveram grandes pontuações.