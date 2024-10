Número de turistas estrangeiros no Paraná aumenta 24% e chega a mais de 675 mil visitantes

O Paraná atrai cada vez mais turistas estrangeiros. De janeiro a setembro de 2024 o Estado, que é o quarto principal portão de entrada das chegadas internacionais no Brasil, recebeu 675.108 visitantes do exterior, um aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2023 – com 544.843 chegadas. Além disso, o Paraná é o sétimo estado com maior número de desembarques aéreos de passageiros: foram 3.635.911 nos primeiros nove meses do ano, 3,6% a mais que em 2023.

Os dados são do Ministério do Turismo e da Polícia Federal (PF) e mostram também que especificamente em setembro de 2024 o Paraná recebeu 53.403 visitantes do exterior - volume 28,6% a mais que o mesmo mês de 2023, que registrou 41.532 estrangeiros. O número de setembro é também 11% maior que o do mês anterior: em agosto foram registrados 48.125 turistas.

Os números são compilados pela Secretaria do Turismo do Paraná (Setu) e estão disponíveis no SiTU (Sistema de Inteligência Turística), ferramenta lançada pela Pasta no ano passado, onde estão reunidas pesquisas, levantamentos e os principais indicadores do setor, de forma aberta e interativa.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, a chegada de estrangeiros representa um grande impulso à economia. “Quando bem executado, o turismo impacta em uma melhor qualidade de vida para todos, porque o setor é responsável por gerar empregos, renda e oportunidades. Portanto, a vinda de visitantes do exterior representa, sobretudo, um impulso à indústria do turismo e à economia paranaense, porque eles movimentam os segmentos de hospedagem, alimentação além do comércio", diz Nunes.

NACIONALIDADE— A via terrestre foi o principal acesso dos turistas estrangeiros que visitaram o Estado, representando 94,3% das chegadas internacionais em setembro deste ano. Do total, 34,2% dos turistas estrangeiros vieram do Paraguai, país para o qual u ma nova linha aérea passa a operar entre Curitiba e a capital Assunção em dezembro , pela companhia Azul, o que deve impulsionar ainda mais o turismo com o país vizinho. Na sequência entre os países que mais enviaram turistas ao Paraná vêm a Argentina (31,2%), Uruguai (5,4%) Chile (3,9%) e Estados Unidos (3,8%).

Para o coordenador de Inteligência e Estratégia Turística da Setu, Lucas Silvestrin Zani, os dados mostram um cenário promissor para o turismo paranaense. “ O aumento nas chegadas internacionais em setembro é reflexo do trabalho conjunto do setor público e privado para promover o Paraná como destino turístico”, disse. “A diversidade de nacionalidades, com destaque para o Paraguai e a Argentina, nossos vizinhos e parceiros comerciais, mostra que o Paraná é um destino atrativo para diferentes públicos”, complementa.

ACUMULADO— O Estado é o quarto principal portão de entrada das chegadas internacionais no Brasil, que aumentaram em 24% no acumulado de janeiro a setembro de 2024, com 675.108 turistas, em relação a 2023, quando foram registradas 544.843 chegadas. Além disso, o Paraná é o 7º estado com maior número de desembarques aéreos de passageiros - de janeiro a setembro de 2024, com 3.635.911, um quantitativo 3,6% maior quando comparado ao mesmo período do ano anterior.