Do Peru pra Curitiba: primeiro voo direto de Lima desembarca com 157 passageiros

Curitiba recebeu na manhã desta segunda-feira (28) o primeiro voo direto de Lima, no Peru, operado pela companhia aérea Latam. Desembarcaram no Aeroporto Afonso Penha 157 passageiros vindos da capital peruana, cujo trajeto tem apoio do Governo do Paraná, através da Secretaria Estadual de Turismo (Setu) e do Viaje Paraná.

Por semana, serão três voos diretos da capital peruana para Curitiba e mais três de Curitiba para Lima, intensificando o fluxo de turistas e de passageiros do mundo dos negócios.

Presente no desembargue e na recepção aos passageiros, o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, acentuou a importância da conquista de mais um voo internacional no Afonso Pena, que coincide com a alta temporada no Paraná. “Este voo é muito estratégico para o turismo de Curitiba e do Paraná. Além de Lima funcionar como um grande hub aéreo, a proximidade com a alta temporada deverá acrescentar muito na vinda de passageiros do Peru, Bolívia, Colômbia e mesmo de turistas que realizam escalas de diversos países da Ásia”, pontua.

“Essas questões fizeram com que o nosso apoio fosse total à iniciativa da Latam e da CCR Aeroportos. A Secretaria de Turismo e o Viaje Paraná batalham para que Curitiba e o Paraná tenham um excelente público internacional o que trará receitas nas visitas aos nossos atrativos turísticos”, complementa.

TURISTAS–No desembarque no Aeroporto Afonso Pena, os amigos peruanos Samuel Cortes e Julio Criaro, moradores de Lima, contaram que vieram para passar uma semana em Curitiba. “Foi um grande prazer chegar no voo inaugural de Lima para Curitiba. O voo foi maravilhoso e agora a nossa expectativa está voltada para conhecer os atrativos de Curitiba como o Jardim Botânico, os parques, a gastronomia e a cultura da cidade”, disse Samuel.

De Blumenau, o turista Gustavo Barcelos mostrou a sua felicidade pelo fato de ganhar “um bom tempo com o desembarque em Curitiba.” Ele estava em visita ao Peru com os pais e aproveitou para retornar no novo voo. “Vamos voltar para casa com muito mais tranquilidade. Além de um belo voo direto, faremos uma viagem de duas horas e meia de carro para chegar em casa. Não precisamos descer no Rio, São Paulo ou Brasília”, comemorou.