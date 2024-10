Paraná + Viagem leva 168 paranaenses às Cataratas do Iguaçu em passeio gratuito

Dois novos grupos de paranaenses participaram nesta semana de passeios proporcionados pelo Programa Paraná + Viagem, da secretaria estadual do Turismo (Setu). Ao todo, 168 pessoas viajaram gratuitamente a Foz do Iguaçu, na região Oeste, um dos principais destinos turísticos do País. Além de conhecer o conjunto de cachoeiras famoso no mundo, elas vivenciaram uma experiência única, pois o programa é voltado a pessoas que têm menos oportunidade de viajar e se divertir.

De Campo Mourão, no Noroeste, partiram 58 idosos, enquanto outros 110 viajantes saíram de Manoel Ribas, na região Central do Paraná. Eles seguiram rumo às famosas Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas do Mundo e eleita como o melhor atrativo do País e da América do Sul, segundo a plataforma TripAdvisor.

Pelo Paraná + Viagem, as prefeituras precisam elaborar um Plano de Trabalho e, quando aprovado, recebem recursos do Tesouro para promover viagens dentro do próprio Estado, sempre com foco na inclusão social e na promoção de uma melhor qualidade de vida aos viajantes. Os recursos podem ser aplicados em alimentação, hospedagem, transporte, guia de turismo e seguro viagem.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, explica a importância das iniciativas voltadas a ampliar as oportunidades de as pessoas viajarem e ao fortalecimento do turismo no Estado. "O Paraná + Viagem integra um pacote de três leis que têm a finalidade de melhorar a geração de emprego e renda para quem vive do turismo, além de ser uma maneira de promover os atrativos do Paraná, incentivando os paranaenses a conhecerem o próprio Estado”, afirma Nunes.

Esse pacote também abriga o Paraná + Infra, que atua para qualificar a infraestrutura turística, e o Paraná + Eventos, que estimula eventos regionais e geradores de fluxo turístico no Estado. As três leis foram propostas pelo Executivo, aprovadas pela Assembleia Legislativa e sancionadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no dia 30 de novembro de 2023.

O prefeito de Manoel Ribas, José Carlos Corona, destacou a oportunidade de levar o grupo de pessoas de seu município para conhecer um ponto turístico tão emblemático do Estado. “Através do programa Paraná + Viagem, conseguimos levar um grande grupo, sobretudo de mulheres que participam do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), para conhecer as famosas Cataratas do Iguaçu”, disse ele.

MELHOR IDADE– Os idosos que saíram do município de Campo Mourão fazem parte do projeto Viaja +60, um braço do programa Paraná + Viagem, viabilizado pela secretaria estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi). O foco é promover o turismo rodoviário acessível e enriquecedor para a população com mais de 60 anos no Estado, incentivando também o bem-estar, inclusão social e o desenvolvimento econômico das regiões paranaenses.

A secretária Leandre Dal Ponte reforça a importância que o Viaja + 60 tem para a qualidade de vida das pessoas idosas. “Por meio dessa parceria com a Secretaria do Turismo conseguimos proporcionar experiências únicas, que não só promovem a saúde física e mental, mas também fortalecem laços sociais e a autoestima dessa população”, disse ela. “Continuaremos a investir em programas que incentivem a sociabilidade e o compartilhamento de experiências, porque sabemos que uma vida plena e ativa é fundamental”.

PROGRAMAS– Além das viagens, a Setu coordena também o Paraná + Infra e o Paraná + eventos. O primeiro prevê qualificar a infraestrutura turística, melhorar a qualidade dos produtos turísticos e contribuir para a expansão do setor. Os principais objetivos incluem a consolidação de áreas e rotas turísticas, revitalização de espaços e aumento da capacidade de atendimento ao fluxo de visitantes. O programa abrange obras de construção, reforma e revitalização, aquisição de equipamentos e sinalização turística.

Já o Paraná + Eventos atua na promoção de eventos regionais e geradores de fluxo turístico, como shows, feiras e festivais gastronômicos ou folclóricos, dentre outros. Ele inclui repasse de recursos para os municípios realizarem e promoverem eventos, com o objetivo de ampliar a quantidade de viagens e roteiros internos, acarretando em um maior desenvolvimento local nos diversos setores da economia.