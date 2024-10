Resultado final de isenções do concurso da Educação é divulgado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) publicou, na sexta, 25, o resultado final das solicitações de isenção do valor da inscrição para o concurso público voltado ao provimento de cargos da SEE.

O documento, publicado no edital nº 007/2024 , informa que as respostas aos recursos e o resultado das isenções estão disponíveis no site do Instituto Nosso Rumo, entidade responsável pela execução do concurso.

Os candidatos que solicitaram isenção poderão verificar o resultado final e as respostas aos recursos acessando a Área do Candidato no site do instituto, utilizando CPF e senha cadastrados. O edital especifica que todas as orientações estão disponíveis na aba Recurso Isenção para consulta.

Em caso de dúvida, o candidato poderá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do Instituto Nosso Rumo, pelo telefone (11) 3964-4946, das 7h às 15h (no horário oficial do Acre), ou mediante chamado via site na aba Dúvidas Frequentes/Contato.

