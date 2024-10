Implantação da CIN avança e abre caminho para digitalização

Com o potencial de integrar dados dos cidadãos em uma única plataforma digital, o novo documento de identidade promete modernizar a relação entre governo e população, facilitando o acesso a serviços públicos e privados. Embora ainda esteja em fase inicial de implementação, as possibilidades que o documento oferece começam a se desenhar à medida em que sua adoção se expande.

A aposta é que a CIN permita ao governo uma visão mais detalhada das necessidades da população ao longo de toda a sua vida, desde o nascimento até o óbito, possibilitando o desenvolvimento de políticas públicas mais direcionadas e baseadas em dados precisos.

Além de representar um avanço na otimização dos serviços, a CIN é vista como uma ferramenta essencial para a inclusão digital no Brasil. Uma identidade unificada pode gerar impacto econômico significativo, já que a falta de uma identificação consolidada pode impedir o país de adotar novas soluções tecnológicas e oferecer novas classes de serviços.

O impacto econômico relacionado à implementação da CIN também é um ponto de grande expectativa. De acordo com o estudo O Custo Brasil da Identificação (CBI), realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o Brasil perde mais de R$ 100 bilhões anualmente devido à ausência de uma identidade única. A CIN tem o potencial de reverter esse cenário, aumentando a eficiência, reduzindo fraudes e beneficiando tanto o setor público quanto o privado.

Ilson Bressan, CEO da Valid, empresa de soluções de identificação segura para pessoas, jornadas e transações, ressalta que "a transformação digital no governo é a chave para economizar dinheiro e usar dados para construir políticas públicas mais eficientes. Quando o governo utiliza melhor seus recursos, temos menos fraude e serviços públicos de maior qualidade, o que beneficia o cidadão."

O Brasil está apenas no início dessa jornada de transformação digital, e a implementação da CIN faz parte de uma estratégia de longo prazo que visa modernizar o país e facilitar o acesso a serviços de forma mais eficiente e segura. O governo tem como meta ampliar gradualmente o alcance, e a expectativa é que, nos próximos anos, todos os brasileiros estejam conectados neste sistema.

Mais informações sobre como a CIN pode transformar o dia a dia dos brasileiros, reduzindo fraudes e tornando o acesso a serviços mais ágil e seguro, podem ser encontradas no Panorama geral: o papel da CIN na sociedade digital, produzido pela Valid com os insights e aprendizados do Congresso da Cidadania Digital.