Parques do Iguaçu e Vila Velha estão entre os melhores do País pela avaliação da TripAdvisor

A plataforma TripAdvisor, uma das mais populares do setor do turismo e viagens, mostra que, na avaliação de turistas o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Estadual de Vila Velha estão entre os dez melhores do Brasil. O ranking l eva em consideração as avaliações dos destinos e atrativos feitas pelos próprios viajantes.

A posição no ranking pode variar para mais ou para menos, porque as avaliações feitas pelos usuários do site são dinâmicas, em tempo real. Na tarde desta terça-feira (22), o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na região Oeste, ocupava a primeira colocação entre os dez mais bem avaliados do País, e o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, aparecia em sexto na lista.

O secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, ressalta que esses dois parques são exemplos de como devem ser os espaços destinados a receber turistas. “Para configurar entre os melhores em uma plataforma de viagem, não adianta o local apenas ser bonito. Também precisa de estrutura, de um bom atendimento e atender a diversos outros fatores. Esses atrativos devem servir de inspiração para outros espalhados por todo o Estado”, disse Nunes. “É importante estar em plataformas que conversam diretamente com o público final, ou seja, os turistas, porque essas avaliações servem de base para que outros viajantes definam seus roteiros, incluindo o Paraná nos planos de viagem”, completou.

FOZ DO IGUAÇU – Idealizado no final do século 19, o Parque Nacional do Iguaçu é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, por seus muitos ecossistemas naturais. Além do turismo, o local é um importante espaço para realização de pesquisas científicas e para o desenvolvimento de atividades educacionais, trabalhando conceitos da sustentabilidade, preservação e contato com a natureza.

O parque abriga as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas do Mundo e um dos principais atrativos turísticos mundiais. Famosa por seu conjunto de 275 quedas de água, as Cataratas foram eleitas recentemente como o principal atrativo do Brasil e da América do Sul, também pela TripAdvisor.

"Ver a importância e relevância que o Parque Nacional do Iguaçu vem ganhando ao longo dos anos nos enche de entusiasmo. Nesse mesmo ano as Cataratas do Iguaçu ganharam o Travellers’ Choice, tornando-se eleita a principal atração do Brasil e da América do Sul pelo TripAdvisor, além disso as Cataratas também ocupam o 21.º lugar no ranking mundial de atrações pela plataforma. Com certeza é um marco muito significativo e nos mostra que estamos no caminho certo”. afirma Mario Macedo, CEO da Urbia Cataratas, concessionária do parque.

VILA VELHA– Primeiro Parque Estadual criado no Paraná, em 1953, foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico estadual e hoje é uma concessão do Governo do Estado, por meio do Instituto Água e Terra (IAT) e da empresa Soul Vila Velha. O local é famoso por suas formações rochosas milenares – os arenitos, furnas, cavernas verticais e lagos. O conjunto de belezas naturais, aliado a atividades turísticas de aventura e natureza, configuram o atrativo como um dos cartões-postais mais simbólicos do Paraná.

Leandro Ribas, gestor do parque, reforça a importância de configurar na lista dos 10 melhores do Brasil. “É um reconhecimento muito significativo para nós. O Parque Estadual de Vila Velha é um verdadeiro patrimônio natural, e ver que os visitantes valorizam nossa dedicação em oferecer experiências únicas, seja pela beleza dos arenitos, Furnas ou Lagoa Dourada, nos motiva ainda mais. Esse reconhecimento reforça o nosso compromisso em garantir que cada pessoa que venha ao parque tenha uma conexão especial com a natureza, vivenciando um lugar seguro, bem cuidado e repleto de atividades para todos os perfis de aventureiros", disse.

PLATAFORMA– O site TripAdvisor reúne avaliações, rankings e indicações feitas por turistas, se configurando como um grande portal de troca de experiências e importante mecanismo influenciador, sendo uma ferramenta quase indispensável para viajantes na hora de planejar um roteiro.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão ligado à Secretaria do Turismo, que faz a promoção comercial do turismo do Estado, aponta a influência que a plataforma tem para o setor turístico estadual. “Quando falamos do mercado, muitos turistas tem essa ferramenta como forma de consulta e definição de suas próximas viagens. Ter plataformas como esta é fundamental para mostrar a organização, representatividade e opções qualificadas que existem no Paraná. Neste caso, temos destacadas no portal duas opções dentro dos dez melhores parques do Brasil”, disse.