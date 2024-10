Dia Internacional da Maçã: produção catarinense é destaque nacional e se consolidou como atração turística

Foto: Ricardo Trida/ Arquivo / Secom

Em 1990, a entidade filantrópica britânicaCommon Grounddecretou 21 de outubro como o Dia Internacional da Maçã. O principal motivo da data é incentivar o consumo da fruta e reforçar sua importância para a saúde de todos. De origem asiática e com mais de sete mil espécies, a maçã é rica em vitaminas B, C e ácido fosfórico, importantes para a proteção do sistema nervoso.

No Brasil, os principais estados responsáveis pela produção da maçã são Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Nacionalmente, o estado catarinense se destaca como o maior produtor, com cerca de 50% da safra anual do país.

Além de ser um alimento repleto de benefícios, a maçã é um grande atrativo turístico. Dessa maneira, em Santa Catarina é possível viver a experiência da colheita da fruta e também conhecer a cidade em que está a Indicação Geográfica (IG) da Maçã Fuji.

A maior produção de maçã está em SC

No meio oeste de Santa Catarina, está Fraiburgo, a Terra da Maçã. A cidade carrega esse título pois ali foi plantada a primeira muda de maçã comercial do Brasil, em 1963. Dessa forma, com inúmeras indústrias de processamento e seleção, Fraiburgo é responsável por 20% da produção da fruta em Santa Catarina.

Fraiburgo chama a atenção de turistas que desejam vivenciar a experiência de colher a fruta direto da macieira . Assim, além de alavancar a mão de obra da região, a colheita é responsável pelo fortalecimento do turismo local. Visitantes de todos os lugares vão até a Terra da Maçã para vivenciar essa experiência sensorial, pois os olhos se enchem com a beleza dos pomares, o aroma da maçã aguça o olfato, o tato descobre novas texturas e o paladar sela esse momento único.

Capital da Maçã e selo de Indicação Geográfica

Na Serra catarinense, destaca-se São Joaquim, reconhecida por Lei Federal como a Capital da Maçã. Com clima ideal para o cultivo, a produção de maçãs teve início na década de 1970. A fruta se adaptou rapidamente à região, tornando-se um dos símbolos da cidade. Atualmente, cerca de 2,6 mil agricultores familiares cuidam de 14 mil hectares dedicados à maçã. Assim, a cidade celebra a importância dessa cultura para a economia e o turismo local, oferecendo passeios de colheita durante o verão e a tradicional Festa da Maçã no fim do inverno.

Em 2021, a Maçã Fuji, da Região de São Joaquim, conquistou o selo de Indicação Geográfica (IG), definida como Denominação de Origem (DO). Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é responsável pela análise e certificação. Esse selo reconhece que a qualidade da fruta está diretamente relacionada às características únicas da região, como o solo, o clima e o conhecimento técnico dos produtores locais. A Fuji é cultivada em uma área que abrange os municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema, Urubici e Painel.

Assim, a certificação garante maior visibilidade e valorização da produção regional, destacando a importância econômica e cultural da maçã, além de consolidar a região como uma referência na produção de maçãs de excelência.