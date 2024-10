Com apoio do Estado, 8ª Expo Motorhome vai movimentar Turismo Sobre Rodas no Paraná

Com apoio do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setu) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor – acontece a 8ª edição da Expo Motorhome, na Expotrade Convention, Center em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, entre 13 e 17 de novembro. Com expectativa de atrair mais de 25 mil pessoas – conforme dados dos organizadores –, a feira é considerada a maior da América Latina dedicada a empresas e apaixonados pelas práticas do campismo e caravanismo, reunindo mais de 150 expositores.

A feira desempenha papel fundamental no fortalecimento do setor de motorhomes e do turismo sobre rodas, estimulando a inovação e permitindo ao consumidor final conhecer as mais recentes tecnologias do mercado. A expectativa para este ano é de atingir cerca de R$ 500 milhões em negócios movimentados.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, este é um segmento que vem se inovando no mercado. “O caravanismo, campismo e outras modalidades do turismo sobre rodas têm crescido muito no Brasil. Em âmbito estadual, esse recorte tem sido destaque por conta das inúmeras belezas naturais e paisagens que podem ser encontradas no Paraná”, disse.

“Além da grande movimentação financeira, do fluxo de turistas e visitantes que chegam para conhecer o que há de mais moderno neste mercado, a feira também abre um importante espaço de discussão sobre esse segmento, que movimenta muitos turistas e fomenta as economias regionais”, completou.

FÓRUM – Simultâneo ao evento, acontece o 1° Fórum de Campismo e Caravanismo do Mercosul, nos dias 13 e 14. O objetivo do encontro é abrir um espaço de discussão, troca de experiências, produção científica e elaboração de políticas públicas ligadas à atividade.

A programação é um desdobramento do projeto de pesquisa sobre Caravanismo e Mobilidade Turística realizada pelo professor Luiz Ernesto Brembati, do curso de Turismo da UFPR, em parceria com o professor Walter Pablo, da Cátedra de Turismo Rural da Universidade de Buenos Aires-AR e do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da Argentina - INTA.

Segundo o chefe do Departamento de Turismo sobre Rodas do Viaje Paraná, Valmir De Lara, o encontro ressalta os potenciais paranaenses dentro do segmento. “O Campismo e Caravanismo são referências dentro do Estado, por conta da grande movimentação financeira que acontece durante essas atividades. É ótimo ter espaços onde este tema é debatido, justamente pelo seu crescimento e sua importância para a atividade econômica, uma vez que o Paraná é rico em malha rodoviária, tornando-se um local propício para essa prática”, explica.

HISTÓRICO – A primeira edição do evento foi realizada em 2016, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo (RS), reunindo 49 expositores, 5,4 mil visitantes e, na área externa, 180 motorhomes, trailers e barracas. Desde então, a feira registra forte crescimento a cada edição, consolidando-se como a maior da América Latina dedicada aos apaixonados por campismo e caravanismo. A última edição, realizada em 2023, contou com 122 expositores e 20 mil visitantes, gerando mais de R$ 400 milhões de negócios.

Chegando a sua 8ª edição, a Expo Motorhome é uma experiência única para apaixonados por viagens, turismo e aventuras. Os visitantes têm a oportunidade de explorar vários veículos recreativos, conhecer fabricantes e o que há de mais moderno em termos de tecnologia e design de veículos ligados à atividade do campismo e caravanismo.