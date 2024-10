Fapesc seleciona bolsistas para atuarem no fomento à agroinovação em Santa Catarina

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) lançou o edital 57/2024 para selecionar 42 bolsistas para atuarem nas unidades de pesquisa e inovação da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC (Epagri). O objetivo da iniciativa é impulsionar a pesquisa científica e tecnológica voltada à agroinovação.

A chamada pública visa o desenvolvimento nas áreas agronômica, ambiental e socioeconômica, incentivando a coleta de dados essenciais para o monitoramento e a avaliação de políticas públicas no contexto do Sistema da Agricultura Catarinense. O edital busca promover não apenas o desenvolvimento econômico, mas também o bem-estar da população.

O edital destina-se a graduados com experiência comprovada, mestres, acadêmicos, técnicos ou candidatos com nível médio. Esses profissionais receberão bolsas mensais que variam entre R$1.950,00 e R$5.800,00, dependendo da categoria em que se enquadrem. A bolsa terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período.

As vagas estão distribuídas em 11 unidades da Epagri localizadas em sete municípios catarinenses. As inscrições vão até dia 1º de novembro e devem ser realizadas exclusivamente por meio do link. O resultado será divulgado no dia 08 de janeiro de 2025 na página da Fapesc.

A Epagri é uma empresa pública vinculada ao Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pecuária (SAR). O edital com o apoio da SAR e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (SEMAE). Confira o edital aqui.