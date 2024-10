Secretaria da Agricultura e Pecuária firma parcerias para potencializar a produção de ovelhas e cabras em SC

Foto: Karina Ogliari/MB Comunicação

Os setores de ovino e caprinocultura expandem em Santa Catarina, com novas oportunidades de negócios e com a organização do setor. Nessa semana foi assinado um Protocolo de Intenções para desenvolvimento do Programa Catarinense de Ovinocaprinocultura, uma cooperação entre a Secretaria da Agricultura e Pecuária (SAR), Senar/SC e Sebrae/SC.

O Protocolo de intenções foi firmado durante segundo Jantar do Agro, na programação da Expo Chapecó 2024 – Feira de Desenvolvimento da Agropecuária, realizada de 17 a 20 de outubro, pelo Sindicato Rural de Chapecó com apoio do Sebrae/SC e patrocínio da Faesc, do Senar, da Cooperalfa, do Sicredi, da Campina Nutrição Animal e da SAR.

Esse programa busca incentivar a cadeia de produção levando em conta três eixos: produção, indústria e mercado. Santa Catarina já é referência em genética e as expectativas são avançar nesse setor. O Protocolo tem como objetivo estabelecer o compromisso de consultorias especializadas, seminários, assistência técnica e gerencial a produtores e missão técnica para desenvolver esse setor, por meio da melhoria da produção, manejo, logística e acesso a mercados para os pequenos produtores do Estado. O planejamento do programa está estruturado com ações de curto, médio e longo prazo.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, destaca que o governo do Estado está fomentando novas oportunidades ao setor. “Nesse sentido desenvolvemos o Programa de Novilho Precoce para estimular o melhoramento do rebanho bovino catarinense e nesse ano criamos a Câmara Setorial da Ovino e Caprinocultura. Agora ampliamos essas iniciativas, juntando forças para expandir esse setor, já que Santa Catarina importa cerca de 95% da carne ovina consumida, estamos trabalhando para mudar essa realidade, incentivando o nosso potencial produtivo”, destaca.