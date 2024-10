Exposições aquecem turismo e a economia local ao redor do Paraná

Com apoio do Governo do Estado, exposições municipais movimentam as regiões paranaenses, promovendo circulação de turistas e aquecendo as economias locais. Os eventos fazem parte do calendário da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor – e têm a expectativa de, juntos, atraírem mais de 140 mil pessoas, conforme dados dos organizadores.

Para Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo, as exposições acarretam na chegada de muitos visitantes aos municípios. “Essas programações ajudam, muitas vezes, a promover e mostrar municípios de pequeno porte aos viajantes, que acabam encontrando neles atrativos únicos, como as exposições, por exemplo,” disse.

“Enquanto secretaria estadual, estamos sempre atentos à realização destes eventos, devido a sua importância aos municípios e para a economia do Paraná, porque eles são responsáveis por movimentar a economia, gerar empregos, divulgar nossas regiões e proporcionar qualidade de vida às pessoas”, ressaltou Nunes.

OESTE– O município de Assis Chateaubriand dá início nesta quinta-feira (17) à Expo Assis 2024, que segue com programações até o dia 20. Neste ano, por meio de um novo formato, o evento conta com um line-up gratuito de shows realizados por artistas renomados.

A secretária municipal de turismo, Milene Aleixo, comenta sobre o fluxo de visitantes que devem chegar ao município para o evento. “Somando todos os dias do evento, esperamos que mais de 100 mil pessoas visitem Assis Chateaubriand. A feira conta com programações musicais, atrações, gastronomia típica e outras atividades”, ressaltou.

Simultaneamente, acontece a 38ª Festa das Nações, oferecendo uma variedade de opções gastronômicas nos restaurantes do Pavilhão Gastronômico, com porções e bebidas para todos os gostos, e também a 33ª Exposição Comercial e Industrial, com dezenas de empresas expondo seus produtos e serviços.

NORTE E NOROESTE – Em Cambira acontece a Expocam 2024, feira que exalta o município e conta com programações para toda a família, entre os dias 18 e 22, com expectativa de atrair mais de 40 mil pessoas.

Com diversificadas atrações musicais, o evento também contará com uma ampla praça de alimentação e a Exposição Riquezas do Vale, organizada pela Amuvi (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí), onde expositores locais mostram os potenciais, curiosidades e exclusividades do município no turismo, gastronomia e cultura.

De 31 deste mês a 3 de novembro, acontece a 6ª edição da Expo Piquiri, que conta com programações culturais, música e gastronomia para o município de Alto Piquiri, com expectativa de atrair cerca de 5 mil visitantes.

SEGMENTOS– Segundo a chefe do Departamento de Turismo de Negócios e Eventos do Viaje Paraná, Giovanna Perrota Fagundes, as exposições podem se enquadrar dentro de muitos segmentos turísticos.

“Essas feiras impactam diretamente na economia regional. Devido a constância desses eventos, as pessoas já se acostumam com a realização anual delas e acabam convidando e divulgando para cada vez mais pessoas, por isso as encaixamos dentro do segmento de turismo de negócios e eventos”, disse.

“Uma peculiaridade do Paraná é que essas exposições acontecem, em suma, no Interior, o que também as enquadra no segmento de turismo rural, devido a toda a ligação com o ambiente do agro e dos produtores locais”, completou.