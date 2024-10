Com apoio do Estado, evento fortalece atrativos de Foz do Iguaçu para agentes de viagens

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial – participa de 20 a 25 de outubro do 3º Integra BWT, evento de capacitação e imersão turística, em Foz do Iguaçu, no Oeste paranaense. O encontro vai apresentar os potenciais turísticos do município para cerca de 150 profissionais do setor, vindos de diversas regiões do Brasil, sempre com foco na qualificação e promoção dos destinos dentro dos pacotes de agências de viagens.

Por meio de uma parceria entre a BWT Operadora, Governo do Estado, Foz do Iguaçu Destino do Mundo e Wish Hotel & Resorts, participam do 3º Integra BWT representantes de agências de viagens do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Amazonas, Pará e Rondônia. O objetivo do encontro é fortalecer o conhecimento sobre o destino e melhorar as estratégias de venda para Foz do Iguaçu.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, encontros como este são grandes oportunidades de mostrar o potencial do Paraná ao trade turístico. “As operadoras nacionais são responsáveis por emitir muitos turistas aos destinos, por isso a importância de estar presente nestes eventos, colocando mais produtos paranaenses na prateleira", disse. “Estamos fazendo um trabalho muito focado nessas operadoras, mostrando roteiros, experiências e opções de hospedagem, para que criem e vendam pacotes com o Paraná em destaque”.

Para Gabriel Cordeiro, diretor-geral da BWT, o evento é uma oportunidade única de transformar a experiência dos agentes de viagem. “Estamos preparando uma programação intensa e diferenciada, que permitirá aos participantes conhecerem Foz do Iguaçu de maneira aprofundada. A ideia é que eles se tornem verdadeiros especialistas no destino, prontos para oferecer as melhores experiências aos seus clientes”, destacou.

O diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes Santos, afirma que o Integra BWT reforça a importância do Paraná no cenário turístico nacional e internacional. “Foz do Iguaçu, sendo uma das sete maravilhas naturais do mundo, é um ícone que não pode ser dissociado do turismo do Estado e do Brasil. Enquanto órgão de promoção do Turismo do Paraná, continuaremos apoiando as ações da BWT, uma empresa paranaense com grande relevância para o setor”.

PROGRAMAÇÃO– A programação do evento começa no domingo (20) com a recepção das caravanas com os participantes. Na segunda-feira (21) serão realizadas capacitações e rodadas de negócios, com a presença de autoridades e parceiros do setor. Nos dias seguintes, o grupo terá a oportunidade de vivenciar, na prática, algumas das principais atrações turísticas de Foz do Iguaçu.

Entre os locais a serem visitados estão as Cataratas do Iguaçu, o Marco das Três Fronteiras, Itaipu Binacional, o Parque das Aves, o Macuco Safari, Wonder Park, a Roda Gigante Yup Star, Dream Park, Blue Park e um passeio no Kattamaram ao pôr do sol.

EVENTO– O Integra BWT foi criado em 2022 como uma iniciativa bianual, mas o sucesso da edição realizada no início de 2024, em Curitiba, impulsionou uma nova edição ainda este ano.

Na última edição, os atrativos turísticos da Capital, Litoral e Campos Gerais foram apresentados para mais de 100 agentes de viagens . Durante sete dias de imersão nos principais pontos turísticos das regiões, os participantes tiveram acesso aos atrativos e entraram em contato com a gastronomia paranaense, visando uma maior qualificação dos pacotes paranaenses comercializados nas agências.