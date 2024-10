Governo do Tocantins implanta projeto Pão da Terra na região do Bico do Papagaio

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), em parceria com a empresa Suzano, iniciou a implantação do projeto de desenvolvimento da agricultura familiar e extrativismo, denominadoPão da Terra. O objetivo é implantar Unidades de Referências Tecnológicas (URTs) de manivas-sementes para o cultivo de mandioca, contemplando oito municípios: Angico, Aguiarnópolis, Darcinópolis, Luzinópolis, Nazaré, Palmeiras, Santa Terezinha e Tocantinópolis.

Este projeto, desenvolvido no Tocantins, foi selecionado pela empresa Suzano como um dos destaques em um processo de seleção que envolveu diversos projetos em âmbito nacional. A elaboração do projeto foi coordenada pela Seagro, que ficou responsável por estruturar e apresentar a proposta de acordo com os critérios estabelecidos pela Suzano, reforçando o compromisso do estado com o desenvolvimento sustentável e inovador no setor agrícola.

O cronograma de execução do projeto seguirá quatro etapas. A primeira, que já está em andamento, envolve o diagnóstico socioeconômico e a seleção dos produtores que serão beneficiados. A segunda etapa será a entrega de kits de hortaliças. A terceira etapa incluirá o nivelamento de informações entre técnicos e produtores, focada no cultivo profissional de mandioca. A quarta e última etapa será a implantação dos maniveiros.

Inicialmente, cerca de 500 agricultores dos oito municípios selecionados serão beneficiados com as unidades demonstrativas. Posteriormente, as sementes de manivas serão multiplicadas para outros produtores da região.

O gerente de Agricultura da Seagro, Francisco Alves Lima, ressalta que a proposta do projeto é mitigar o problema crônico da falta de manivas-sementes que atendam de forma satisfatória à produção de mandioca, independentemente da finalidade, gerando renda e dignidade para as famílias tocantinenses. "Tudo isso será feito por meio de assistência técnica e extensão rural, profissionalizando os produtores para aumentar a produtividade da cadeia da mandioca, promover a organização social e fornecer matéria-prima de qualidade para as agroindústrias da região do Bico do Papagaio", pontua.

Atividades de campo

As atividades de campo têm a coordenação e o monitoramento da Seagro, em conjunto com as equipes técnicas da Cooperativa de Assistência Técnica e Comercialização da Produção Agrícola dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Tocantins (Cooafeto). O projeto também conta com a parceria do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Lançamento oficial

O lançamento oficial do projetoPão da Terraocorrerá no dia 29 de outubro, no Assentamento Amigos da Terra, no município de Darcinópolis, a partir das 8 horas. O evento contará com a presença de representantes das instituições envolvidas, produtores e técnicos.