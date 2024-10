Com seis destinos premiados, Santa Catarina se destaca em ranking nacional de turismo responsável

Imagens: Arquivo Setur

AGreen Destinationspublicou, nesta terça-feira, 15, o resultado dos destinos com boas práticas em responsabilidade e sustentabilidade. Assim, em mais um ano, Santa Catarina se destacou norankingnacional, com seis destinos reconhecidos por suas práticas em turismo responsável.

Ao todo, no Brasil, 14 locais receberam a premiação daGreen Destinations, o que tornou-se o melhor desempenho do país desde 2022. Em Santa Catarina, os destinos certificados foramBom Jardim da Serra, Bombinhas, Itá, Penha, Treze Tílias e Rota do Enxaimel, em Pomerode. Além disso, três locais no Rio Grande do Norte, três em Pernambuco, um em Minas Gerais e um no Mato Grosso do Sul receberam o prêmio.

Foto: Reprodução/Secom SC

De acordo com o Secretário do Turismo de Santa Catarina, Evandro Neiva, ter seis destinos certificados peloGreen Destinationsmostra como o estado catarinense avança na melhoria da infraestrutura e do turismo sem esquecer da responsabilidade com o meio ambiente. “Santa Catarina entende que economia, turismo e sustentabilidade caminham juntos, e temos colhido os frutos dessas práticas conjuntas. Parabenizo a todas as cidades que conquistaram esse reconhecimento tão importante”, afirma Neiva. Ainda, o Secretário complementa que esses certificados para Santa Catarina, como o daGreen Destinationse da Bandeira Azul , corroboram para mostrar a responsabilidade do estado catarinense com o meio ambiente.

O concurso acontece anualmente e é realizado pela organização holandesa Green Destinations .Desde 2014, oTOP 100Stories elege soluções inovadoras e responsáveis para superar desafios no turismo, com destaque na educação, preservação ambiental e inclusão social. Ainda, neste ano, 32 países receberam o prêmio, incluindo Estônia, Peru, Marrocos, Tailândia, Taiwan, Hungria, Albânia, Filipinas, entre outros.