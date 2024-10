Cadeia de produção do mel será tema de encontro em Pato Branco

Produtores de mel de todo o Paraná estarão reunidos em Pato Branco, na quinta e na sexta-feira (17 e18), para debater temas relevantes do setor. O evento Mundo Mel também mobiliza representantes da cadeia de outros estados da região Sul que terão acesso a conhecimento, tecnologia para a produção, ideias inovadoras, encontros de negócios e a possibilidade de criar uma rede de contatos.

A programação inclui a realização do 30º Encontro Paranaense de Apicultura, além do 18º Seminário Paranaense de Meliponicultura e 6º Seminário Regional de Apicultura do Sudoeste do Paraná. O evento contará ainda com expositores da Região Sul, oferecendo máquinas, implementos, EPIs, produtos e subprodutos das abelhas.

O evento é realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), IDR- Paraná, Instituto Água e Terra (IAT), Prefeitura de Pato Branco e Sebrae.

PROGRAMAÇÃO- A abertura do evento será às 8h30 desta quinta-feira com a palestra “Colmeias de Sucesso: Lições e Inspirações da Apicultura e Meliponicultura Brasileira, com Gustavo Nadeu Bijos, médico veterinário e apicultor, coordenador do Tecnoapis.

Às 11h será promovido um talk show para tratar dos aspectos das organizações, produção, comercialização e legislação para as abelhas, seus produtos e subprodutos. A conversa contará com a participação de Robson Raad, consultor apícola e produtor de rainhas de Minas Gerais; Marlon Hladczuk, do IDR-Paraná, e Gustavo Bijos. A moderação ficará por conta de Patric Arend Luderitz (FARGS/RS).

Também será realizado um painel para produtores de soja da região Sudoeste do Paraná a respeito dos resultados e aplicação dos manejos integrados de pragas e doenças; resultados da pesquisa quanto ao convívio harmônico entre lavouras e polinizadores e resultados práticos de campo no convívio entre soja e abelhas.

As palestras serão retomadas às 13h30 para discutir o papel das instituições no fomento à apicultura e meliponicultura e na defesa sanitária no Paraná, além de promover um debate sobre a meliponicultura.

Na sexta-feira a programação continua com palestras sobre formas de aumentar a produtividade das colmeias; boas práticas na produção, colheita e armazenamento do mel, e ferramentas de gestão para o sucesso da criação de abelhas ou como agregar valor ao mel.

OFICINAS- Um dos pontos fortes do Mundo Mel é a realização de oficinas com especialistas em diversos segmentos da apicultura. Entre os temas estão a extração e beneficiamento adequado de cera; o preparo e fornecimento de alimentos energéticos e proteicos para APIS; métodos para a multiplicação de enxames de APIS e como não perder enxames de abelhas APIS na entressafra. Serão realizadas, ao todo, 24 oficinas.

Rodrigo Rossi, da área de Produção Animal do IDR-Paraná, ressalta que esse é um dos maiores eventos realizados no Paraná para discutir as cadeias da apicultura e meliponicultura.

“O Instituto tem o compromisso de apoiar iniciativas como essa que fortalecem a atividade no Estado, além de fazer parte de um grupo de trabalho que atua na prevenção e combate à mortalidade das abelhas em decorrência da aplicação indevida de defensivos agrícolas”, explicou.

O IDR-Paraná participa, com outras instituições, de uma Ação Integrada de Coexistência entre Agricultura, Apicultura, Meliponicultura e Sericicultura, promovendo boas práticas apícolas e orientando os produtores a respeito da aplicação de agrotóxicos.

O Mundo Mel será realizado no Centro de Eventos Prefeito Astério Rigon e terá acesso gratuito, exceto as oficinas, com custo de R$ 25. Mais Informações podem ser obtidas AQUI .