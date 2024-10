Governo apresenta benefícios do programa Nota Premiada no Juruá

Representantes da Secretaria de Estado da Fazenda estiveram na Escola Dom Pedro, em Cruzeiro do Sul, na terça-feira, 15, para uma palestra informativa sobre o Programa Nota Premiada, iniciativa que tem gerado grande interesse entre a população local. O evento, que contou com a participação de alunos, professores e pais, teve como objetivo esclarecer dúvidas e apresentar os benefícios oferecidos pelo programa.

Programa Nota Premiada leva esclarecimentos aos jovens estudantes. Foto: Marcos Santos/Secom

O Nota Premiada é uma ação do governo estadual que incentiva os cidadãos a exigirem a nota fiscal em suas compras, promovendo a cidadania fiscal e o combate à sonegação de impostos. Ao cadastrar suas notas fiscais eletrônicas no sistema da Secretaria da Fazenda, os consumidores participam de sorteios mensais com prêmios em dinheiro, além de contribuir para o incremento da arrecadação estadual, que, por sua vez, é revertida em serviços públicos de qualidade.

Durante a palestra, a equipe técnica da secretaria e também a da Receita Federal explicaram detalhadamente como os participantes podem se inscrever no programa e cadastrar as notas fiscais pelo site oficial. Segundo Ronelson Castro, da Receita Federal de Cruzeiro do Sul, o processo é simples: “Basta que o consumidor solicite o CPF na nota durante suas compras. As notas automaticamente são registradas no sistema e, assim, o participante já está concorrendo aos prêmios”.

Impacto na comunidade escolar

Para a coordenadora pedagógica da Escola Dom Pedro, Diana Araújo, o evento foi uma oportunidade valiosa para conscientizar os alunos sobre a importância do exercício da cidadania fiscal desde cedo.

“A palestra não apenas apresentou o Nota Premiada como uma ferramenta de incentivo, mas também ajudou a sensibilizar os jovens sobre o papel de cada um no combate à sonegação fiscal e no fortalecimento das políticas públicas do Estado”, afirmou.

Os estudantes demonstraram grande interesse pelo tema. A aluna Maria Vitória Costa, do 3º ano, destacou a relevância da palestra: “Nunca imaginei que pedir a nota fiscal pudesse fazer tanta diferença. Agora sei que, além de ajudar no controle dos impostos, ainda posso participar dos sorteios”.

Cidadania e responsabilidade fiscal

Ao longo do evento, os palestrantes reforçaram que o programa Nota Premiada é uma forma de envolver diretamente a população na fiscalização e no combate à sonegação. Além de contribuir para o aumento da arrecadação, a medida visa garantir que os tributos pagos pelos cidadãos sejam aplicados de maneira eficiente em áreas essenciais, como educação, saúde e infraestrutura.

“O simples ato de pedir a nota fiscal ajuda o Estado a identificar quais empresas estão contribuindo corretamente e a promover uma competição justa entre os comerciantes”, explicou Vianney Almeida, um dos representantes da Secretaria da Fazenda.

No encerramento da palestra, os organizadores reforçaram o convite para que todos os presentes se inscrevam e participem. “O programa é mais do que uma oportunidade de ganhar prêmios, é uma maneira de fortalecer a economia do estado e contribuir para uma sociedade mais justa e transparente”, concluiu Almeida.

Jovens reconhecem a importância de conhecer seus direitos como cidadãos. Foto: Marcos Santos/Secom

A Escola Dom Pedro, comprometida com a formação cidadã de seus alunos, prometeu continuar promovendo eventos que reforcem a importância da participação ativa na construção de uma sociedade mais responsável e consciente de seus direitos e deveres fiscais.

