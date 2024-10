Paraná firma parceria com associação indiana para desenvolvimento da sericultura

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), firmou parceria com a Associação da Seda da Índia (Silk Association of India - SAI) para apoio no desenvolvimento da cadeia da sericicultura no Paraná. As tratativas foram realizadas pela comitiva que está nesta semana na Índia para conhecer a experiência milenar nessa que é uma das mais importantes atividades agropecuárias do país asiático.

A SAI é uma organização não governamental sediada em Bangalore, que tem entre seus objetivos o desenvolvimento da indústria da seda, a prestação de serviços de consultoria e treinamento, o apoio tecnológico e o estabelecimento de laços e parcerias com governos e organizações que trabalham com essa cadeia dentro e fora da Índia.

A comitiva liderada pelo secretário da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, também visitou nesta terça-feira (15) o Instituto Tecnológico de Pesquisa da Seda (CSTRI), do Ministério de Têxteis da Índia, e a Central Silk Board, estatal dedicada a pesquisas, desenvolvimento e transferência de tecnologia.

Segundo o secretário, foi possível observar inclusive o trabalho de criação de larvas tanto tradicionais quanto híbridas, além de acompanhar a produção de tecido desde os mais simples e tradicionais até os mais nobres, com suas tinturas e tingimentos.

“O foco não é só produção de fio, tem também a indústria de tecelagem, pintura e desenvolvimento de subprodutos da seda, algo que está muito bem estruturado na Índia’, salientou Natalino. “Essas questões nos levam a refletir sobre os caminhos que o Paraná poderá tomar nessa cadeia, precisamos a partir de agora sentar, ver em que pé estamos e onde queremos chegar”.

O Paraná é o principal produtor de casulos de bicho-da-seda do Brasil. Em 2023 foram produzidas 1,4 mil toneladas (86% da produção nacional), com Valor Bruto de Produção (VBP) de R$ 39,2 milhões. Dos 399 municípios paranaenses, 153 atuam com a sericicultura. A atividade envolve cerca de 1,3 mil produtores, na maioria da agricultura familiar.

Além do secretário, representam o Estado na viagem à Índia o presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná), Richard Golba, a chefe da Casa Civil para a região de Londrina, Sandra Moya, o gerente da Fundação Araucária, Jorge Edison Ribeiro, e a assessora de Relações Institucionais e Inovação da Fundação Araucária, Cristianne Cordeiro Nascimento.