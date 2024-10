Concurso Café Qualidade Paraná dá início ao julgamento dos lotes inscritos

A comissão julgadora do concurso Café Qualidade Paraná deu início à avaliação dos cafés inscritos com a realização, nesta segunda (14) e terça-feira (15), da prova física dos produtos, que acontece no Centro de Qualidade do Café do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater), em Londrina, no Norte do Estado.

São 119 lotes na disputa, sendo 90 da categoria natural — os frutos colhidos são secados inteiros — e 29 processados pelo método cereja descascado, em que a polpa dos grãos é retirada antes de ir para a secagem.

A análise das características físicas obedece aos critérios estabelecidos pela COB (Classificação Oficial Brasileira), e avalia características como peneira, umidade e presença de defeitos como grãos quebrados ou deteriorados por insetos.

Os lotes aprovados seguem então para a prova de bebida, programada para o início da próxima semana (21 e 22), em que são julgados aroma, doçura, acidez, corpo, sabor, gosto remanescente e balanço da bebida com a metodologia da Associação de Cafés Especiais (SCA, na sigla em inglês).

Os vencedores serão divulgados no dia 12 de novembro, durante a solenidade de encerramento do concurso, evento que será no Mercado Municipal de Curitiba, com início às 9 horas.

Em cada categoria, os finalistas classificados até o quinto lugar têm garantida a compra de seu lote pela cotação da Bolsa de Valores Brasileira (B3) no dia anterior à premiação (11 de novembro), acrescido de 50% de ágio.

O certame é uma promoção da Câmara Setorial do Café do Estado do Paraná, secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento, IDR-Paraná, Associação dos Engenheiros-Agrônomos de Londrina e Associação dos Funcionários do Iapar.

PATROCÍNIO— O concurso é patrocinado pela Amiste Cafés, Bratac Seda, BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), Ceasa (Centrais de Abastecimento do Paraná), Ceal (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina), Crea-PR, Faep (Federação de Agricultura do Paraná), Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná), Grupo Dois Irmãos, Integrada Cooperativa Agroindustrial, Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) e Sociedade Rural do Paraná.

PARANÁ— A cafeicultura ocupa 25,3 mil hectares no Paraná, com produção estimada de 670 mil sacas beneficiadas este ano. A atividade é destaque em mais de 180 municípios, sendo a principal fonte de renda em mais de 50 deles, com 80% das propriedades pertencendo a pequenos agricultores familiares.

Serviço:

22° Concurso Café Qualidade Paraná

Julgamento: avaliação física (14 e 15) e prova de xícara (21 e 22)

Horário: 8h às 17h

Local: Centro de Qualidade do Café, na sede de pesquisa do IDR-Paraná em Londrina (rodovia Celso Garcia Cid, km 375)

Divulgação e premiação dos vencedores

Data: 12 de novembro

Horário: 9 horas

Local: Mercado Municipal de Curitiba (Avenida Sete de Setembro, 1865).