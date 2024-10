Dia da Juventude Rural: Epagri reúne cerca de 600 jovens rurais e do mar na Grande Florianópolis nesta quarta

Para celebrar o Dia Estadual da Juventude Rural, comemorado em 16 de outubro, a Epagri vai reunir cerca de 600 jovens rurais e pesqueiros de todas as regiões de Santa Catarina para um encontro estadual. Com o tema: A juventude nos conecta, a tradição nos fortalece, o evento será das 9h às 16h no Firenze Centro de Eventos, no município de Palhoça, na Grande Florianópolis.

De acordo com a coordenadora do Programa Capital Humano e Social da Epagri, Suselei Brunato Weber, o encontro tem como objetivo integrar os participantes, além de oportunizar espaços de socialização com relatos de experiências de quem já passou pelos cursos de jovens da Epagri.

“A programação foi construída para proporcionar uma discussão sobre mídias digitais, assunto muito atual e de grande interesse para esse púbico. Teremos também momentos lúdicos para deixar o ambiente mais leve e proporcionar um dia especial e inesquecível”, comenta Suselei.

Ação Jovem Rural e do Mar

A Epagri trabalha com jovens catarinenses ao longo de toda a sua história para mostrar que é possível construir um futuro de sucesso sem sair da propriedade rural ou pesqueira. Desde 2012, a Empresa oferece uma capacitação específica para esse público: a Ação Jovem Rural e do Mar. Nesta ação, os participantes alternam períodos de capacitações na Epagri e períodos na propriedade, onde recebem apoio dos extensionistas para aplicar o que aprenderam.

Foto: Reprodução/Secom SC

O curso oferece conhecimento técnico em diversas cadeias produtivas. Os participantes também têm aulas sobre organização, gestão, protagonismo, liderança e empreendedorismo. Até 2024, mais de três mil jovens catarinenses já viveram essa experiência. Depois de formados, os alunos podem acessar linhas de crédito da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária para colocar em prática os Projetos de Vida que elaboraram durante o curso.

Gestão das atividades

Um dos egressos é Jean Baggio Badziak, 31, de Grão-Pará, no Sul Catarinense. Ele fez parte das turmas de 2013 e 2018 e vai relatar sua experiência de sucesso no dia 16. Quando chegou para o primeiro curso, a renda principal da família era a suinocultura, mas, após as capacitações, ele se aperfeiçoou na atividade leiteira, que já desenvolvia na propriedade. Após o casamento com Rosana Assing kuhnen, em 2017, eles dividiram as atividades com os pais dele e passaram a se dedicar à produção de leite.

Foto: Reprodução/Secom SC

De lá pra cá, o casal acessou várias programas de crédito da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, somando investimentos em torno de 500 mil. Eles começaram com cerca de 30 vacas em lactação e uma produção anual de 120 mil litros de leite. Hoje estão com uma média de 55 animais e produção de 345 mil litros.

“Isso foi possível através do melhoramento genético, sombra e águas nos piquetes, pastagem de excelente qualidade e quantidade, além de muita dedicação e apoio técnico da Epagri. Mas o fator mais importante foi a gestão da atividade. Para mim, o principal aprendizado foi a parte administrativa, porque eu apenas tirava o leite e usava dinheiro para cobrir os gastos dos suínos. Agora sei onde estou gastando e de onde está vindo o retorno”, revela Jean, que este ano também passou a investir em piscicultura.

Esta e outras histórias inspiradoras farão parte das apresentações de experiências de jovens egressos. Confira programação do evento:

Programação

9h – Abertura oficial

– Abertura oficial 9h30 – Receptividade: “Acolhimento é a arte de oferecer um espaço onde o outro se sinta seguro para ser quem é” – Pedro Goulart Alves.

– Receptividade: “Acolhimento é a arte de oferecer um espaço onde o outro se sinta seguro para ser quem é” – Pedro Goulart Alves. 10h – Reflexão: “Ação de ensino e aprendizagem com jovens rurais e do mar” – Ivanda Masson (Epagri)

– Reflexão: “Ação de ensino e aprendizagem com jovens rurais e do mar” – Ivanda Masson (Epagri) 10h15 – Experiências inspiradoras – Jovens

– Experiências inspiradoras – Jovens 11h15 – Apresentação de experiência – Banners

– Apresentação de experiência – Banners 12h – Almoço

– Almoço 13h30 – Prática: “Ergonomia faz parte do seu dia” – Cassandra Pulceno

– Prática: “Ergonomia faz parte do seu dia” – Cassandra Pulceno 14h – Palestra: “Super jovens e as mídias digitais” – Filipe Espindola e Flavia de Oliveira Ott (Epagri)

– Palestra: “Super jovens e as mídias digitais” – Filipe Espindola e Flavia de Oliveira Ott (Epagri) 15h30 – Palestra: “Eu – protagonista de uma história que continua” – Vera Lúcia Schiochet

– Palestra: “Eu – protagonista de uma história que continua” – Vera Lúcia Schiochet 16h – Encerramento com café

Serviço:

O quê: Encontro Estadual de Jovens Rurais e do Mar

Encontro Estadual de Jovens Rurais e do Mar Quando: 16 de outubro, das 9h às 16h

16 de outubro, das 9h às 16h Onde: Firenze Centro de Eventos – Avenida do Comércio, 965 – Palhoça, SC

Mais informações e entrevistas: Suselei Brunato Weber, coordenadora do Programa Capital Humano e Social da Epagri, (48) 3631-9452/99966-3833

Informações pra a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, (48) 3665-5407/99161-9596