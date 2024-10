Com apoio do Estado, eventos de turismo náutico e de natureza movimentam o Noroeste

Com apoio do Governo do Estado, programações ligadas aos segmentos de turismo náutico, rural e de natureza movimentaram o fim de semana no Noroeste paranaense. Parte do calendário de eventos da Secretaria Estadual do Turismo, juntos, os encontros atraíram mais de 600 pessoas à região, conforme dados dos organizadores. Os turistas frequentaram restaurantes, se hospedaram em hotéis e compraram itens de produtores locais, aquecendo a economia dos municípios e movimentando a cadeia produtiva do setor.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, ressalta a importância de apoiar essas programações. “Quando um turista vai a estes eventos, ele vai precisar ficar hospedado em algum hotel e certamente vai comer em algum restaurante, se a viagem é feita de carro, ele vai precisar abastecer em algum posto. Ou seja, apenas uma programação movimentou diversos empreendimentos”, disse.

“Além dos visitantes conhecerem e, consequentemente, divulgarem os atrativos turísticos paranaenses, eles também entram em contato com os prestadores de serviço do Estado, movimentando também a economia dos municípios, gerando emprego, renda e proporcionando melhor qualidade de vida à população”, acrescentou.

NATUREZA E RURAL– No sábado (12), no município de Marilena, aconteceu a 7ª Edição do Enduro a Pé, Caminhada Ecológica e o 1ª Desafio Belezas Naturais do Porto Maringá. Por meio de um percurso de 12 km, o evento atraiu participantes de diversas regiões do Estado, em geral entusiastas da prática esportiva e de atividade de bem-estar e saúde, fomentando também as atividades turísticas ligadas ao ambiente rural.

Ao longo do trajeto, os participantes atravessaram cenários naturais do município, com o propósito de explorar os atrativos turísticos. Eles também passaram por campos, plantações e lavouras, entrando em contato com muitos produtores da região.

Para Maria Fernanda Franzoi, gerente do Departamento de Turismo Rural do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor, vinculado à Secretaria do Turismo – o recorte é importante para valorização dos produtores rurais que, muitas vezes, têm a atividade turística como uma segunda fonte de renda.

“Em âmbito nacional, o Paraná é o quinto Estado favorito dos turistas que buscam experiências de turismo rural. Esse segmento valoriza a produção agrícola, a agricultura familiar e as experiências em meio ao ambiente do Interior, com objetivo de proporcionar novas formas de renda às populações que trabalham com essas atividades. Por isso a importância de apoiar eventos como este, onde as pessoas entram em contato com o dia a dia dos produtores, movimentando as economias locais”, diz.

PESCA E NÁUTICO– Também no dia 12, aconteceu em Icaraíma, município localizado às margens do Rio Paraná, o evento Pesca Mulheres Gigantes. Em sua 3ª edição – primeira realizada no Estado – mulheres engajadas com a pesca esportiva se reuniram em uma grande competição, movimentando a economia, conhecendo os atrativos municipais e fomentando os serviços da região.

O encontro também tinha como foco a representatividade feminina dentro da atividade, uma alusão ao Outubro Rosa, mês da conscientização e prevenção de doenças no público feminino. Saiba mais AQUI .

O Turismo de Pesca acontece quando há deslocamento de um visitante para um local diferente de seu município de origem, tendo como motivação principal a realização da pesca esportiva como elemento de lazer. A atividade pode ser praticada de diversas formas, como a pesca embarcada ou a pesca de barranco, explica o chefe do Departamento de Turismo Náutico e de Pesca do Viaje Paraná, Rodrigo Neratika.

“Costumamos dizer que o Paraná é uma ilha, cercado pelas águas do Litoral e de seus muitos rios. Entendemos a importância desses eventos ligados ao segmento de pesca e náutico porque é neles que conseguimos mostrar a relevância do Estado nessa atividade, gerando fluxo turístico. Icaraíma e os municípios no entorno são muito conhecidos pela pesca esportiva, então é importante aproveitar esse potencial, porque ele ajuda a fomentar a economia dos municípios”.