Com recorde de participantes em estande, Paraná atrai turistas e negócios em feira no Paraguai

Com um número recorde de participantes em seu estande em uma feira internacional, o Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do turismo do Estado – promoveu os destinos paranaenses e intermediou negócios na Feira Internacional de Turismo do Paraguai (Fitpar 2024), em Assunção, de sexta a domingo (11 a 13). Foram mais de 20 parceiros, redes hoteleiras, agências e operadoras de turismo, agências de receptivo, municípios turísticos e empresa de ônibus que atuam no segmento.

Em parceria com a empresa Catarinense, o Viaje Paraná disponibilizou um ônibus double-deck para levar os parceiros ao Paraguai, dentre empresas e municípios. Entre eles, Parque Vila Velha, Brasul Trips, Paraná Tour, Culture Mundo Guarani, EB Agência de Viagens, Personal Brasil Operadora; hotéis LAS, Viale, San Juan, Vivaz Cataratas, Interludium Iguassu, Bristol, Recanto Cataratas e Maestro Thermas Park Hotel; Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Curitiba Convention & Visitors Bureau, Companhia de Atendimento ao Turista de Foz do Iguaçu; e prefeituras municipais de Morretes, Foz do Iguaçu e Pontal do Paraná.

“Abrimos a feira já em alto estilo, com o lançamento em nosso estande do novo voo de Assunção para Curitiba, com a presença da ministra do Turismo do Paraguai, Angie Duarte Melillo. Depois, durante todo o evento fomos o estande mais visitado, graças ao grande número de parceiros que estiveram conosco, além, é claro, de servirmos novamente o barreado feito pelo chef Rui Morschel”, disse o presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

“Um dos nossos focos, aproveitando o novo voo para Curitiba, foi promover as praias e o litoral todo em si, aproveitando a proximidade do verão. O Paraguai é o maior emissor de turistas estrangeiros para o nosso Estado, e sabemos que eles procuram preferencialmente por praias para passar as férias”, acrescentou.

Muitas das empresas que estiveram no estande puderam estrear em um evento internacional. “Esta é nossa primeira vez e nos surpreendeu. Observamos uma procura muito grande pelos destinos, e nos sentimos muito felizes de estar participando aqui em Assunção”, comentou Rodrigo Chimiloski, gerente comercial do Maestro Thermas, empresa de Francisco Beltrão.

“Nesses três dias de evento, consegui formatar várias parcerias que com certeza vão se concretizar na prática, nos próximos contatos com as agências paraguaias”, comemorou Halisson Benini, diretor da operadora Paranatour.

A Brasul, pequena agência de turismo que promove tours em Curitiba e para locais como Ilha do Mel, Cânion do Guartelá, Colônia Witmarsun e Vila Velha, apresentou os destinos ao público geral e participou também das rodadas de negócios. “É muito bom que possamos mostrar o que temos de passeios, de roteiros estruturados, e para gente que trabalha com turismo receptivo é muito importante essa abertura de mercado, não apenas no Paraguai mas em outros países também”, disse Pamela Imme, diretora da empresa.

Não apenas empresas do trade turístico, mas prefeituras também tiveram a possibilidade de apresentar os atrativos de seus municípios. Nathalia Franzoi, representante de Pontal do Paraná, acredita que os resultados virão em breve. “O Governo do Estado e o Viaje Paraná nos proporcionaram esse momento que serviu para mostrarmos aos paraguaios quais são as praias que estão mais próximas deles. Acredito que a possibilidade dessas pessoas virem ao nosso litoral é muito grande, devido ao interesse que demonstraram”, disse.

BARREADO, UM SUCESSO- Assim como na Feira Internacional de Turismo da Argentina, ocorrida mês passado em Buenos Aires, a gastronomia paranaense chamou a atenção da Fitpar. Novamente o chef curitibano Rui Morshel serviu barreado e cuca com bala de banana, em sessões diárias de degustação que lotavam não apenas o estande paranaense como os corredores próximos. As iguarias atraíram a todos, de agentes de viagens a estudantes de turismo, misses e até um Rei Momo.

Além de servir no estande, no domingo o chef Rui percorreu a praça de alimentação de comidas típicas paraguaias e serviu barreado aos cozinheiros e chefs locais — que, em troca, ofereceram suas iguarias aos paranaenses. “Foi um intercâmbio fantástico. Pudemos apresentar o nosso barreado, falar de suas origens e sua história, além de sua importância turística para cidades como como Morretes, Antonina e Paranaguá. E turismo gastronômico é exatamente isso, a conexão de sabores com o povo, a cultura e a história de cada localidade”, acrescentou Rui Morshel.