Políticas Públicas do Governo do Tocantins impulsionam crescimento da pecuária que alcança 11,2 milhões de cabeças de gado em 2024

Com 11,2 milhões de cabeças de gado registradas em 2024, o Tocantins comemora oDia Nacional da Pecuária, nesta segunda-feira, 14, em destaque como um dos principais polos agropecuários do Brasil. Esse resultado é fruto de um crescimento acelerado da pecuária local, impulsionado pelas políticas públicas do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro). Iniciativas como o programaMais Genética Tocantinstêm contribuído para a modernização e sustentabilidade do setor, consolidando o estado como o 10º maior rebanho do país e o 3º da região Norte.

Segundo o secretário de Agricultura do Tocantins, Jaime Café, a modernização foi um passo essencial para consolidar o estado como referência no setor. “A pecuária do Tocantins cresceu não apenas em números, mas em qualidade. Hoje, somos um dos estados mais avançados no uso de tecnologia de manejo, o que tem permitido melhorar a produtividade e a competitividade do nosso rebanho no mercado nacional e internacional. Isso é fruto de um trabalho contínuo de capacitação, investimentos em tecnologia e, principalmente, de apoio ao produtor rural”, afirmou o gestor.

Exportação e crescimento econômico

O Tocantins está se posicionando como um importante exportador de carne bovina, com destinos como China e Hong Kong liderando as compras. Em 2024, as exportações de carne bovina do estado alcançaram US$ 184 milhões no primeiro semestre, representando 13% do total das exportações estaduais, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto). A qualidade da carne, associada a práticas de produção sustentável, tem sido um diferencial que permite aos pecuaristas acessarem mercados internacionais exigentes.

“Estamos exportando mais e para mercados cada vez mais seletivos, o que prova que o Tocantins está fazendo um trabalho de excelência no setor pecuário. Além da China e de Hong Kong, estamos também abrindo novas portas em mercados como os Estados Unidos e Emirados Árabes, sempre com foco na qualidade e na sustentabilidade dos nossos produtos”, pontuou Jaime Café.

Programas de incentivo e modernização

A modernização da pecuária no Tocantins também está ligada a incentivos governamentais. O programaMais Genética Tocantinsé um exemplo nesse sentido. Lançado em parceria com o Banco Mundial, o programa distribuiu 100 mil kits de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) na primeira etapa, beneficiando 486 produtores. Na segunda fase, o programa ampliou o número de beneficiários para 600 produtores, com mais de 105 mil procedimentos de inseminação artificial.

Essa iniciativa visa melhorar a qualidade genética do rebanho, aumentando características como ganho de peso, habilidade materna e qualidade da carne. Com isso, pequenos e médios produtores passaram a ter acesso a tecnologias, promovendo maior inclusão social e econômica.

O diretor de Agricultura, Agronegócio e Pecuária da Seagro, José Américo Vasconcelos, destacou o impacto positivo dessas iniciativas no crescimento do setor. “OMais Genética Tocantinselevou o nível da pecuária no estado, proporcionando acesso à inseminação artificial para pequenos e médios produtores. Isso significa uma revolução na produtividade e na qualidade do nosso gado. Além de fortalecer a cadeia produtiva, esses programas ajudaram a transformar a vida de muitos produtores que, antes, não tinham acesso a essas tecnologias”, explicou o diretor.

Adoção de práticas sustentáveis

Nos últimos anos, o Tocantins vem se destacando pela adoção de práticas sustentáveis, como o sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Este modelo permite que a pecuária seja realizada de forma integrada com lavouras e florestas, aumentando a produtividade e melhorando a sustentabilidade ambiental. O Plano ABC+TO, criado pelo Governo do Tocantins, promove adaptações às mudanças climáticas e incentiva práticas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa.

Entre as ações do Plano ABC+TO, a capacitação de técnicos e produtores rurais através de Unidades de Referência Técnica (URT) tem permitido uma melhoria contínua na eficiência e sustentabilidade da pecuária no estado. Com 98 URTs implementadas, o Tocantins viu a intensificação do uso de pastagens, sem a necessidade de grandes expansões de áreas. Isso resultou em um aumento da taxa de lotação, passando de 1,09 para 1,40 cabeças por hectare entre 2019 e 2024.

Desafios e perspectivas

Com programas de modernização em andamento, a adoção de tecnologias avançadas e uma demanda internacional crescente, o Tocantins está cada vez mais consolidado como um protagonista no cenário pecuário nacional e internacional. A evolução do rebanho bovino reflete o sucesso de políticas públicas e a capacidade de adaptação dos produtores locais, que têm contribuído para transformar a pecuária em um setor dinâmico, eficiente e sustentável no estado.

