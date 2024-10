Expolages: Jorginho Mello prestigia exposição centenária na região Serrana

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Desde 1920, a região Serrana promove anualmente a Expolages, uma feira multisetorial que promove negócios ligados a indústria, comércio, prestação de serviços e principalmente ao segmento do agronegócio. A edição deste ano contou com a presença do governador Jorginho Mello, que fez questão de prestigiar o evento centenário nesta sexta-feira,11. Ele percorreu o espaço, no Parque Conta Dinheiro, e viu máquinas de marcas consagradas no mercado, veículos, tratores, além de animais de alta genética sendo vendidos em leilões.

“Aqui se faz negócio, se faz divulgação da qualidade do rebanho. Uma festa característica de Lages, que é uma região criadora dessas raças maravilhosas e recebe outros estados que também vêm mostrar o que eles têm de melhor aqui. Isso gera negócios e turismo. Tô aqui para prestigiar os organizadores. Para cumprimentar, dizer que eu tenho muito orgulho dessa nossa Santa Catarina, que dá certo, que empreende. Então esse é o nosso estado que dá conta do recado”, destacou o governador Jorginho Mello.

A deputada federal e prefeita eleita de Lages, Carmen Zanotto, também prestigiou o evento. “Nosso agronegócio fica à disposição não só da região Serrana, mas do estado de Santa Catarina e dos estados vizinhos. Ou seja, a nossa linhagem de gado de qualidade é gado que tem um valor agregado no seu DNA e vamos trabalhar pra fortalecer cada vez mais esse potencial”, disse Zanotto

São pelo menos 90 estandes e cerca de 60 expositores, que estão sob a responsabilidade da Associação Empresarial de Lages (ACIL). Com uma programação que valoriza o agronegócio e promove o desenvolvimento regional, a Feira Multissetorial se consolida, mais uma vez, como um evento importante para empresários, produtores e entusiastas do setor.



“Nosso negócio é respeitado em todo o mundo, pois o maior rebanho comercial de carne é brasileiro. E hoje estamos aqui para mostrar a importância do agronegócio para os catarinenses”, afirmou o presidente da Associação e Sindicato Rural de Lages, Márcio Cícero Neves Pamplona

Um dos destaques da Expolages é a Feira Multissetorial, organizada pela Associação Empresarial de Lages, que conta com a participação de cerca de 60 expositores de importantes setores da economia, incluindo indústria, comércio, serviços e agronegócio. Empresas de diversos segmentos apresentam suas novidades, reforçando o potencial de inovação e crescimento do mercado local. Para o presidente da ACIL, Antonio Wiggers, o evento “é uma oportunidade única de fortalecer o associativismo e promover as empresas da região, que buscam visibilidade e oportunidades de negócios”.

História Centenária

A primeira exposição ocorreu em 1920, no antigo Posto Zootecnológico, onde hoje está localizado o Ginásio Jones Minosso. Na ocasião, o foco da exposição era mostrar a qualidade dos animais de Raças Européias, seja do continente ou da Grã Bretanha.

Em 1939 foi fundada a Associação Rural de Lages, que passou a organizar as exposições. Os eventos migraram para o Posto Zootécnico do Ministério da Agricultura, no Bairro Morro do Posto, e desde 1950 ocorrem no Parque de Exposições Conta Dinheiro. Devido a seu grande sucesso na década de 70, evoluiu para Feira Multissetorial Expolages, reunindo assim os diversos setores e múltiplas oportunidades de negócios.

A Expolages vai até o dia 13 de outubro, proporcionando um ambiente propício para negócios, networking e lazer.