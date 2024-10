Viaje Paraná promove no Paraguai voo Curitiba-Assunção a ser lançado em dezembro

O Viaje Paraná, órgão de promoção comercial vinculado À Secretaria de Estado do Turismo (Setu), e a CCR Aeroportos somaram forças para promover a nova rota aérea entre Assunção e Curitiba, a ser operada pela Azul Linhas Aéreas, com uma série de ações voltadas ao trade turístico do Paraguai. Nesta quinta-feira (10), as duas instituições, com o apoio da companhia aérea, reuniram agentes de viagens e outros players do turismo da capital paraguaia para uma capacitação sobre as belezas, atrações e experiências turísticas do Paraná, além da estrutura para grandes eventos de negócios.

A rota, que terá início em 3 de dezembro de 2024, contará com voos diretos às terças e sábados, operados por aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 passageiros. O objetivo é atender ao crescente fluxo de turistas do país vizinho para o Paraná – em 2023, o estado recebeu mais de 348 mil visitantes paraguaios, e o número seguem em crescimento. “O Paraguai já é responsável pelo maior número de estrangeiros que visitam o estado, e somente no primeiro semestre deste ano recebemos 219 mil paraguaios”, explica o secretário do estado do Turismo, Marcio Nunes.

“Agora, com o novo voo, a expectativa é acelerar ainda mais esse crescimento. Ao reunir o trade turístico do país vizinho, nosso objetivo é reforçar nosso potencial e apresentar belezas e experiências que podem agradar o turista paraguaio”, completa o presidente do Viaje Paraná, Irapuan cortes.

“É um voo que promete impulsionar o turismo e os negócios entre Paraná e Paraguai, fortalecendo as conexões entre os dois países”, comenta Graziella Delicato, Gerente Executiva de Negócios Aéreos da CCR Aeroportos, que administra o Aeroporto Internacional Afonso Pena (CWB) e outros três no Paraná.

Com essa nova rota, tanto turistas quanto empresários terão mais facilidades para explorar as oportunidades no Paraná, um dos principais polos econômicos e turísticos do Brasil. “O fluxo de turistas entre o Paraguai e o nosso estado do Paraná, sempre existiu pelo modal terrestre. A partir de agora, temos orgulho de trazer esses clientes para a experiência Azul. A expectativa é de que essa conexão fortaleça ainda mais as relações entre os dois países, com novas possibilidades de negócios e investimentos”, pontua Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

LANÇAMENTO NA FITPAR – Além do encontro com agentes e operadoras paraguaios, nesta sexta-feira aconteceu o lançamento oficial da rota no estande do Viaje Paraná na Feira Internacional de Turismo do Paraguai (Fitpar). A cerimônia contou com a presença de autoridades do Estado, além de representantes da CCR e da Azul.

O público-alvo do evento inclui operadores de turismo e agências de viagens, interessados nas novas possibilidades de conexão direta com Curitiba, um dos principais polos econômicos do Brasil, além do público geral. Classificada como uma das principais feiras turísticas globais pela Organização Mundial do Turismo (OMT), a Fitpar ocupa os salões do Convention Center Mariscal, na capital Assunção, e reúne um grande número de empresas e instituições de todo o mundo.

AEROPORTOS - A CCR Aeroportos é uma divisão de negócios do Grupo CCR que opera 20 aeroportos em quatro países. No Brasil, administra 17 aeroportos: Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu (PR); BH Airport e Pampulha (MG); Goiânia (GO); São Luís e Imperatriz (MA); Navegantes e Joinville (SC); Teresina (PI); Palmas (TO); Petrolina (PE); Pelotas, Uruguaiana e Bagé (RS). No exterior, a empresa opera os aeroportos Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas). Em todas estas operações, a CCR Aeroportos movimenta cerca de 43 milhões de passageiros por ano.