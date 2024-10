Público já pode comprar passeios de Natal na locomotiva mais antiga do Paraná

A programação especial de passeios turísticos com temas natalinos já começou no Paraná. Uma das opções em destaque é o Expresso de Natal, em que passageiros embarcam na Maria Fumaça, uma das locomotivas a vapor mais antigas em funcionamento do Estado, e percorrem um trajeto com duração aproximada de 2 horas, entre os municípios de Morretes e Antonina.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, ressalta a importância que o segmento ferroviário tem para a atividade turística no Paraná. “Além desse roteiro de Natal, temos muitos outros passeios sobre trilhos espalhados pelo Paraná, como o famoso trem que desce a Serra do Mar, por exemplo”, disse.

“É importante apoiarmos o segmento ferroviário, porque ele gera curiosidade nas pessoas e acaba atraindo muitos turistas que, ao chegarem aqui, também entram em contato com outros de nossos atrativos, gerando emprego, renda e movimentando a cadeia produtiva do setor”, completou.

Os passeios acontecem em diferentes datas do mês de dezembro. Para mais informações, roteiro, saídas e compra de ingressos clique AQUI .

PROGRAMAÇÃO– As viagens especiais de Natal na Maria Fumaça acontecem durante oito dias do mês de dezembro, com início sempre no município de Morretes e término em Antonina. O passeio, conta, ainda com uma parada ao longo do trajeto, na Chácara Bonita, onde é possível visitar o Museu de Antiguidades.

É neste local, também, que os passageiros se encontram com o Papai Noel e a Mamãe Noel, e as crianças recebem brindes surpresa. A família Noel acompanha os passageiros até o fim do passeio.

Segundo o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, o passeio ajuda a mostrar o potencial do turismo estadual, sobretudo em épocas de grande fluxo de viajantes. “O mês de dezembro é especial, pois assim como muitos paranaenses viajam, o Estado também recebe muitos turistas nessa época. Dentro disso, os passeios de trem estaduais mostram o que temos neste recorte tão específico, aproveitando estruturas que fizeram parte da história do Paraná, como as ferrovias, e as qualificando como grandes atrativos turísticos”, relatou.

MARIA FUMAÇA– A locomotiva é operada pela Associação Brasileira e Preservação Ferroviária (ABPF). Durante todo o ano, são realizados passeios entre as duas cidades do Litoral, porém, em época de Natal, uma programação especial é ofertada ao público. “Este ano o passeio está remodelado, com uma cara nova. Além de estar decorado, o trem faz uma parada em um ponto turístico entre Antonina e Morretes, oferecendo atividades especialmente às crianças”, explica o diretor-presidente da ABPF, Marlon Ilg.