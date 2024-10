Conitec aprova inclusão de novo tratamento para DPOC no SUS

1

Cidades - Há 6 dias Justiça Eleitoral barra censura do grupo político do prefeito Arismar Araújo em Pimenta Bueno Além do monitoramento ostensivo das ações de campanha de Valteir Cruz. A tentativa de proibir a publicação de denúncias de assédio moral feitas pelos servidores municipais, Marcilene Rodrigues revela nos bastidores o temor por uma derrota nas eleições deste domingo, 06 de outubro