Concurso público da Epagri: Governo do Estado autoriza convocação de mais 161 aprovados

O Governo de Santa Catarina autorizou a Epagri a contratar mais 161 candidatos aprovados no concurso público realizado em 2022. A convocação desses novos empregados vai acontecer até dezembro de 2024, com ingresso até fevereiro de 2025. Vão assumir 83 pessoas para cargos na área de extensão rural, 44 para a pesquisa e 34 para as áreas administrativas.

O Diário Oficial do Estado de Santa Catarina de 8 de outubro publicou essa autorização, seguindo a resolução 034/2024 do Grupo Gestor de Governo (GGG). Além desta, outra convocação para o concurso público também ocorreu em maio de 2024, quando a Epagri chamou 11 candidatos para assumirem as vagas de pessoas com deficiência (PCD).

O concurso público abriu 100 vagas. Porém, de acordo com o presidente da Epagri Dirceu Leite, ao longo dos anos de 2025 e 2026 o Governo do Estado deve autorizar a contratação de mais concursados. “A previsão é chamar mais de 400 pessoas até o final da vigência do concurso”, diz ele.

Conforme Dirceu, essas contratações fazem parte do plano de reestruturação da Epagri, que incentiva aposentadorias e permite à Empresa chamar novos empregados. “Aos poucos vamos a renovar o quadro técnico e aprimorar ainda mais nossa atuação na área rural e pesqueira”, destaca o presidente.

Todas as convocações vão acontecer por edital, disponíveis no site da Epagri, na aba “Concurso Público: convocações”.

Curso de pré-serviço

Ao assumirem o concurso, os novos empregados farão o Curso de Pré-Serviço. O Pré-Serviço faz parte do período de avaliação de experiência de 90 dias, conforme determina o artigo 445 da CLT. Ele contempla atividades teóricas, práticas e vivenciais (para algumas funções). Após aprovação no Pré-Serviço, o candidato terá o contrato de trabalho convertido por prazo indeterminado.

A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) é vinculada ao Governo do Estado por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária.

Dúvidas e mais informações

Para tirar dúvidas sobre o concurso público da Epagri, acesse: https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/concurso-publico-2022/

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, pelos fones: (48) 3665-5407 / 99161-6596