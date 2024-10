Em feira de inovação, Estado mostra potencial no turismo de negócios e eventos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), participou da Empreende Week 2024, evento voltado ao segmento de negócios e inovação, em Campo Mourão, na região Noroeste paranaense. A feira teve início 7 e termina nesta quinta-feira (10), parte das celebrações dos 77 anos de emancipação política do município.

O evento, que reuniu grandes nomes do empreendedorismo, inovação e tecnologia para a apresentação de painéis, palestras e demais oportunidades de networking, teve também como foco fortalecer e apresentar o potencial do Estado dentro desse segmento. Por meio de um estande, a Setu apresentou os atrativos turísticos estaduais, além de mostrar opções qualificadas de destinos que contam com boa estrutura para a recepção de eventos, feiras e exposições de grande porte.

Para o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, o Paraná tem um grande potencial na recepção e promoção de eventos. “O turismo é um grande gerador de emprego, renda, estrutura e qualidade de vida para as pessoas. Já temos muitos eventos estaduais que captam milhares de turistas, mas também focamos na promoção do Estado como destino ideal para a realização de feiras de grande porte, atraindo cada vez mais festivais, shows e eventos que movimentem a economia paranaense”, disse.

POTENCIAL– A capital paranaense tem se firmado também como um destaque brasileiro quando se trata dessa segmentação do turismo, graças a seu grande calendário de shows internacionais – apenas em 2023 foram mais de 40, incluindo estrelas como Paul McCartney, Red Hot Chilli Pepers, Roger Waters, Imagine Dragons, Coldplay, Foo Fighters, Garbage, Wet Leg e Post Malone, dentre outros.

As demais regiões do Paraná também se destacam por meio de grandes feiras e exposições. Na região Oeste, o Show Rural de Cascavel, por exemplo, recebeu mais de 300 mil visitantes durante sua programação, gerando uma movimentação financeira próxima de R$ 6 bilhões em negócios.

Para a diretora de Promoção, Inovação e Inteligência Turística da secretaria, Andressa Szekut, encontros como a Empreende Week ajudam a mostrar a qualidade do Estado neste segmento.

“O setor de eventos é muito importante ao turismo, pois gera um grande fluxo de visitantes nos municípios. Segundo a Embratur, essa atividade representa mais de 60% da ocupação dos voos, além de seus turistas terem um gasto até quatro vezes maior que os viajantes convencionais”, disse. “É importante mostrar que o Paraná já tem e pode promover novos eventos com qualidade, porque, além do fluxo turístico, também conseguimos divulgar os atrativos estaduais ao público”, completou.

NEGÓCIOS E EVENTOS– O segmento agrupa as viagens motivadas por trabalho, capacitações, ações empresariais, shows, eventos e também feiras de grande porte. É o que aponta a chefe do Departamento de Turismo de Negócios e Eventos do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor –, Giovanna Perrota Fagundes.

“Esse segmento é responsável por uma grande geração de empregos e movimentação direta e indireta da economia paranaense. Os turistas desse recorte têm questões mais específicas quando estão no processo de escolha de um destino, optando por hospedagens que tenham ambientes mais aconchegantes, ou ainda, acomodações adequadas para a realização de conferências online, por exemplo”, afirma ela.

Dentro do Turismo de Negócios e Eventos existe ainda a nomenclatura MICE (Meeting, Incentive, Conference and Event), relacionada às viagens e atividades corporativas. A chefe do departamento ressalta que a divisão abriga uma parcela dos turistas que mais depositam dinheiro na economia do destino.

“O MICE não abriga viagens motivadas por shows, por exemplo, porque está mais relacionado com as atividades corporativas em que aquele turista está envolvido. Alguns exemplos são viagens em que as empresas mandam seus funcionários para reuniões, conferências, networking e outras situações que envolvem o mundo corporativo”, explica Giovanna.

“Geralmente esses turistas solicitam muitas notas fiscais, com a finalidade de serem reembolsados pelas empresas, gerando maior arrecadação fiscal pelo município”, disse.

O Viaje Paraná tem uma seção dedicada especificamente para o Turismo de Negócios e Eventos, com dados e explicações referentes ao segmento, materiais instrutivos, contatos dos Conventions & Visitors Bureaux estaduais – organizações responsáveis pela promoção de destinos e captação de eventos –, além de demais tópicos que apresentam o potencial paranaense no segmento. Saiba mais AQUI .

OUTROS EVENTOS– Na sequência, o turismo paranaense estará presente em outros eventos de grande porte espalhados pelo Estado. Em Cambira, no Norte do Paraná, acontece a Expocam, feira que exalta o município e conta com programações entre os dias 18 e 22. Enquanto na região Noroeste, em Alto Piquiri, de 31 deste mês a 3 de novembro, ocorre a 6ª edição da Expo Piquiri, evento que conta com programações culturais, música e gastronomia. Juntos, os eventos devem movimentar mais de 50 mil visitantes.