Festa do Imigrante começa em Timbó com gastronomia italiana e alemão e tradição cultural

A maior edição da história da Festa do Imigrante em Timbó começa nesta quinta-feira, 10. Em sua 32ª edição, a festa promete combinar música, bebida e gastronomia típica até o dia 20 deste mês. Além das mais de 80 opções de pratos, a Festa do Imigrante terá quase 70 atrações musicais divididas entre os onze dias de evento. Ainda, o festejo contará com apresentações de danças folclóricas, bailes e competições típicas, como o chope em metro.

Assim como outras festas de outubro, a Festa do Imigrante é inspirada na cultura germânica e, para isso, contará com mais de 20 estilos de chope durante os dias de evento, totalizando mais de 40 rótulos somados de cinco cervejarias diferentes. Já para representar a cultura italiana, parte da herança local, haverá opções de vinho no Mercato Italiano. A Feira de Artesanato terá venda e exposição de trabalhos de artesãos locais e a Vila Colonial terá produtos típicos e artesanais.

Descubra o resgate histórico da Festa do Imigrante

A Festa do Imigrante foi criada com o objetivo de comemorar o aniversário de colonização de Timbó, fundada no dia 12 de outubro de 1869. Além disso, o evento preza pelo resgate e preservação das tradições dos colonizadores, com bailes, desfiles típicos e apresentações musicais.

Ao longo das trinta e uma edições, o público pode experienciar o intercâmbio cultural entre o Vale do Itajaí e o estado catarinense. Assim, o charme de Timbó cativa e convida os turistas a celebrarem na Festa do Imigrante. Confira a programação completa aqui .

Outubro de festa em Santa Catarina

Santa Catarina está em festa com eventos por todo o estado, de leste a oeste. Por exemplo, a Fenarreco em Brusque , a Oktoberfest de Itapiranga , a primeira do Brasil, e a Oktoberfest de Blumenau , a maior celebração desse tipo fora da Alemanha.