Governo convoca candidatos para entrega de documentos e assinatura de contrato em processo seletivo do Iapen

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), anunciou, no Edital Sead/Iapen nº 045, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 9, a convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de profissionais de nível médio e superior para atuar na Atenção Básica à Saúde Prisional.

A convocação solicita que os candidatos compareçam para a entrega dos documentos exigidos e a assinatura do contrato até o dia 17 de outubro de 2024. Confira a lista completa de convocados e documentos necessários. As declarações mencionadas no edital podem ser acessadas no seguinte link: https://estado.ac.gov.br/servidor-publico/orientacoes-e-formularios/declaracoes/.

O processo de contratação é regido pelo Edital nº 001 Seplag/Iapen, de 28 de janeiro de 2020, e os profissionais selecionados irão integrar a equipe de saúde no sistema prisional do Estado. Candidatos que atendem aos requisitos estipulados no edital devem comparecer ao endereço indicado no documento dentro do prazo estabelecido.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Iapen pelo número (68) 3223-9833 ou enviar suas dúvidas para a Sead pelo e-mail: [email protected] .

