Mundo Mel reúne cadeia da apicultura em Pato Branco para debater inovações do setor

Os produtores e amantes de mel do Paraná têm um encontro marcado no Mundo Mel, no Centro de Eventos Prefeito Astério Rigon, em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, nos dias 17 e 18 de outubro. O evento vai reunir os atores envolvidos na cadeia do mel de todo o Paraná e da Região Sul.

O evento é organizado pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Instituto Água e Terra (IAT), Sebrae e Prefeitura Municipal de Pato Branco.

O objetivo do Mundo Mel é fortalecer a apicultura trazendo inovação, conhecimento, tecnologia e dicas para a produção de mel para diversos negócios do setor.

A chefe do núcleo regional da Seab em Pato Branco, Leunira Vigano Tesser, destaca que a apicultura é um setor que está em crescimento. "É uma cadeia produtiva que está em ascensão e que até pouco tempo atrás era bastante desorganizada. Em alguns municípios os produtores já estão organizados em associações” ressaltou.

Segundo a chefe de núcleo, o objetivo também é chamar atenção para a preservação da abelha. “É uma preocupação grande do Governo do Estado e das instituições a questão da preservação dessa espécie” afirma. Leunira ressalta ainda que o pólen é um fator importante para a agricultura. “Nós sabemos que a Embrapa [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária] tem pesquisas divulgadas que mostram que a conciliação de apiários com lavouras de soja tem dados excelentes resultados na produtividade” afirma.

O público do evento terá acesso a palestras, talk shows com convidados renomados do segmento, experiências práticas, mesa redonda com as entidades envolvidas que contribuem para o setor, apresentação de pesquisas desenvolvidas por instituições de ensino superior e oficinas para o aperfeiçoamento de atividades.

MEL NO PARANÁ -O Paraná é o segundo maior produtor de mel do país . Em 2023 o Valor Bruto de Produção (VBP) da cultura foi de R$ 161 milhões, totalizando 10,2 mil toneladas. Arapoti foi a cidade paranaense que mais produziu mel. Com um VBP de R$ 24,9 milhões, a cidade produziu 1,5 mil toneladas no ano passado. Em segundo lugar ficou Ortigueira com o VBP de R$ 9,4 milhões (600 toneladas), seguida de Prudentópolis, com um VBP de R$ 5,9 milhões (380 toneladas). Além disso, a exportação de mel do Paraná cresceu 113% no primeiro semestre de 2024, alcançando 23 países.

QUALIDADE –Além da boa posição no ranking nacional, o mel do Paraná atrai os consumidores pela qualidade. Os apicultores do Oeste do Paraná, por exemplo, produzem um mel diferenciado. Com sabor característico e produtividade acima da média nacional, o Mel do Oeste do Paraná possui desde 2017 Indicação Geográfica (IG) concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

INSCRIÇÕES –Para participar de alguma das 24 oficinas há necessidade de inscrição. O custo de cada uma é de R$ 25,00, com almoço gratuito para os 400 primeiros inscritos de cada um dos dias. A programação pode ser acessada AQUI e a inscrição realizada de forma online AQUI.