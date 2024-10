São José do Cerrito sedia Seminário Regional de Pequenos Frutos e Frutas de Clima Temperado

1

Cidades - Há 6 dias Ministério Público denunciou irregularidades na contratação de procurador que já recebeu mais de R$ 300 mil em Pimenta Bueno Inquérito realizado pela promotora de Justiça Rafaela Afonso Barreto aponta que houve ilegalidade do prefeito de Pimenta Bueno na contratação do procurador-geral do município que recebeu mais de R$ 300 mil dos cofres da prefeitura