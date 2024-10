Dia da Padroeira: eventos religiosos reforçam movimento turístico no Paraná em outubro

Destaque no segmento de turismo religioso, o Paraná deverá incrementar ainda mais as atividades do setor em outubro, mês em que se comemora o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A previsão é de que mais de 130 mil pessoas participem de celebrações religiosas e muitas festividades nos municípios, não só no dia 12 de outubro, como ao longo mês.

A festa de 12 de outubro está entre comemorações, de todas as correntes religiosas, que atraem fieis e movimentam as diversas regiões. Os eventos fazem parte do calendário turístico do Estado . O Paraná é um dos principais polos religiosos do País, sendo o terceiro nicho mais procurado por viajantes, graças a seus mais de 300 atrativos como templos, igrejas, santuários, monumentos, de diferentes religiões.

As festividades deste segmento também compõem grande parte dos roteiros de turistas, que acabam se conectando com a história, cultura e gastronomia de diferentes destinos.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, os destinos e atrativos religiosos são importantes indutores do setor. “Por termos muitos roteiros ligados à fé, o turismo entra neste segmento prezando pelo respeito a todas as matrizes religiosas, entendendo o movimento de viajantes como uma importante forma de divulgar as tradições paranaenses”, diz.

“Simultaneamente, os romeiros, devotos e turistas aquecem economias locais, gerando emprego, renda e promoção aos municípios, respeitando a fé presente em cada local”, completa.

No turismo religioso, um dos principais indicadores a ser analisado é a motivação dos viajantes, segundo a turismóloga da Setu, Alessandra de Paula Xavier. “Quando falamos neste segmento, em que as pessoas são movidas pelo credo, o Paraná é destaque. As festividades religiosas acontecem em todas as regiões do Estado e se enquadram como uma das principais formas de expressar essa fé, atraindo pessoas e, também, as encaminhando para outros destinos turísticos”, explica.

COMEMORAÇÕES– Entre os eventos mais destacados do Estado estão o de Itaipulândia e de Londrina. Itaipulândia, na região Oeste, deu início no último dia 03 de outubro à 19ª Novena em Honra a Nossa Senhora Aparecida, com celebrações que seguem até domingo (13). A expectativa é romeiros, turistas e visitantes de municípios lindeiros – às margens do Lago de Itaipu – marquem presença nas celebrações.

A solenidade de Nossa Senhora Aparecida será realizada no dia 12 de outubro, com diversas missas ao longo do dia, reunindo autoridades religiosas e fiéis. O encerramento será marcado por shows e apresentações musicais.

Os dez dias de programação ocorrem no santuário que carrega o nome da padroeira, onde também está localizado um monumento em sua homenagem. Inaugurado no ano 2000 – em comemoração aos 500 anos do Brasil – a estátua é a maior do Sul do Brasil dedicada à santa, e fica localizado a 367 metros de altura, ponto mais alto da cidade.

Londrina, na região Norte, celebra no dia 12 a Festa da Padroeira no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Missas, procissões luminosas, bênçãos, coroações e o tradicional terço dos homens.

Também no dia 12, de Tapejara, na região Noroeste, espera receber mais de 3 mil fiéis e devotos na sua Festa da Padroeira. Ao longo do dia acontecem programações, missas e demais celebrações que homenageiam a santa, atraindo turistas e pessoas de diversos municípios próximos.

O coordenador do Grupo de Trabalho do Turismo Religioso paranaense, Eliseu Rocha, reforça o trabalho desenvolvido pelo Estado dentro desse recorte. “Os eventos religiosos são muito importantes para os municípios, pois atraem muitos peregrinos e geram um avanço socioeconômico que alavanca e transforma as regiões”, diz. “O Governo do Estado, por meio do Grupo de Trabalho e da Setu, tem participado de maneira mais efetiva dessas programações, entendendo a importância delas na promoção do turismo paranaense”.

OUTRAS OPÇÕES– Segundo Letícia Tonetto, chefe do Departamento de Turismo Religioso do Viaje Paraná, o segmento é responsável por uma grande parcela das viagens internas, distribuindo um fluxo turístico a localidades que, por vezes, não contam com tantos atrativos. “É importante apoiar essas e outras celebrações, de diferentes segmentos religiosos, pois elas representam as múltiplas faces da religiosidade paranaense, rica em cultura e repleta de opções”, afirma.

Pensando nisso, o Viaje Paraná separou algumas dicas de roteiros e destinos ligados ao turismo religioso, com boas dicas para aproveitar o Dia da Padroeira em diferentes regiões do Estado. Saiba mais clicando AQUI .