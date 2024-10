Incidência da cigarrinha-do-milho permanece baixa na nona semana de monitoramento em SC

O nono boletim de monitoramento da cigarrinha-do-milho na safra 2024/25 mostra que a incidência do inseto em Santa Catarina permanece baixa. As lavouras de milho catarinenses estão em estágios iniciais.

Maria Cristina Canale Rappussi da Silva, pesquisadora da Epagri, esclarece que a nona semana foram identificados insetos infectados com o fitoplasma do enfezamento vermelho, o vírus-da-risca e o vírus do mosaico estriado. O espiroplasma do enfezamento pálido não foi identificado.

O ataque de cigarrinhas infectadas com os patógenos dos enfezamentos pode comprometer substancialmente a produção de lavouras de milho. Para acompanhar a situação, foi criado no começo de 2021 o programa Monitora Milho SC . É uma iniciativa do Comitê de Ação contra Cigarrinha-do-milho e Patógenos Associados, composto pela Epagri, Udesc, Cidasc, Ocesc, Fetaesc, Faesc, CropLife Brasil e Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária.