Governador participa da abertura oficial do plantio da soja no Rio Grande do Sul

O governador Eduardo Leite participou, nesta sexta-feira (4/10), da 14ª Abertura Oficial do Plantio da Soja no Rio Grande do Sul, no município de Júlio de Castilhos. A estimativa da safra de verão 2024/25 é de 21,65 milhões de toneladas de soja, segundo dados da Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS-Ascar). De acordo com esta projeção, o Estado cultivará uma área de 6,81 milhões de hectares, um aumento de 1,57% na área plantada.

A estimativa de produção depende também das condições climáticas até a finalização do ciclo produtivo e da influência do La Niña.

Se as projeções da Emater se confirmarem, o Rio Grande do Sul deve ter um aumento de 18,59% na produção estimada e de 13,17% na produtividade esperada por hectare, recuperando o segundo lugar no ranking nacional dos estados produtores de soja. Em primeiro lugar está o Mato Grosso.

"Saudamos o início desse plantio com a esperança, a resiliência, a resistência do produtor gaúcho”, disse Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador destacou a relevância do Rio Grande do Sul no cenário nacional da produção de soja e a importância do grão para a economia gaúcha. “Além do que produzimos aqui, é importante mencionar que os gaúchos também ajudaram a garantir o aumento da produtividade em outros lugares do Brasil. A soja é uma cultura muito importante para nós e é uma alavanca da nossa economia. O Rio Grande do Sul é o responsável pela maior parte da produção de maquinário e implementos agrícolas no país. Saudamos o início desse plantio com a esperança, a resiliência, a resistência do produtor gaúcho”, disse.

As maiores áreas plantadas do Estado estão em Dom Pedrito, Tupanciretã, Palmeira das Missões e Júlio de Castilhos. Entre os municípios com mais irrigação, destacam-se São Borja, Dom Pedrito, Itaqui, São Luiz Gonzaga e Cruz Alta.

O secretário em exercício da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madalena, falou sobre as políticas de irrigação. “Apesar de termos passado por adversidades meteorológicas com a enchente, a nossa atenção a possíveis estiagens também é permanente no governo do Estado, mantendo o nosso programa de irrigação e dando musculatura a ele para as próximas safras”, afirmou.

Entre janeiro e agosto deste ano, o Estado exportou aproximadamente US$ 13,09 bilhões de produtos do complexo soja, sendo que os dois produtos que mais se destacaram representam 24% desse total. As exportações de soja em grão somaram US$ 2,18 bilhões, e o farelo de soja atingiu o total exportado de US$ 957,45 milhões. Os países que mais compraram soja em grão foram China (responsável por 91% das exportações), Bangladesh, Irã e Turquia. Os dados são do Comex Stat, sistema do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O governador aproveitou a cerimônia para falar sobre obras de infraestrutura da região que estão recebendo recursos do governo. “Temos um investimento importante do Estado na pavimentação da estrada entre Tupanciretã e Santa Tecla. Uma obra que já está acontecendo, com mais de R$ 90 milhões investidos. E assumimos o compromisso com a atualização do projeto no trecho entre Tupanciretã e Júlio de Castilhos, cuja licitação será lançada no ano que vem”, enfatizou.