Epagri usa imagens de satélite para mapear bananais de Santa Catarina

Banana é a fruta de maior produção e área plantada em Santa Catarina (Foto: Bruno Krauss Salvador / Epagri)

A banana é a fruta de maior produção e área plantada em Santa Catarina. O Estado tem 28.871 hectares de pomares de banana. O Litoral Norte catarinense é o maior produtor, concentrando 74% da área plantada. A região conta com 21.400 hectares de bananais, localizados principalmente nos municípios de Corupá, Luiz Alves, São João do Itaperiú e Massaranduba. O Litoral Sul é a segunda maior região produtora, com 6.878 hectares, o que corresponde a 24% do total. O maior produtor da região é o município de Jacinto Machado.

Esses dados constam do mapeamento agrícola feito com uso de imagens de satélite e finalizado recentemente pela Epagri, com apoio da Fapesc. Para o levantamento, os pesquisadores utilizaram imagens de alta resolução espacial do satélite CBERS-04A. “O uso de imagens de satélite permite a identificação exata da cultura e a estimativa de área de cada pomar”, explica Kleber Trabaquini, pesquisador da Epagri/Ciram e líder do projeto.

Foto: Reprodução/Secom SC

Valci Vieira, pesquisador da Epagri/Ciram que também atuou no projeto, explica que os mapeamentos de áreas agrícolas são importantes para o levantamento de área, planejamento e monitoramento da cultura. “Também auxiliam na escolha de boas práticas agrícolas e na otimização dos recursos naturais, entre outros fins”, descreve.

Atividade envolve 4 mil famílias agricultoras

Cerca de 4 mil famílias agricultoras catarinenses têm a produção de banana como principal atividade econômica. Os pomares se concentram em propriedades de pequeno e médio porte. Em 2018, a Banana da Região de Corupá, no Litoral Norte catarinense, recebeu a Indicação Geográfica na modalidade Denominação de Origem, conquistando o título de mais doce do Brasil.

Foto: Reprodução/Secom SC

A equipe da Epagri/Ciram vem trabalhando com mapeamentos agrícolas com uso de imagens de satélite há mais de uma década, contando com o apoio dos extensionistas da Epagri. Entre os mapeamentos já realizados estão arroz irrigado, cebola, maçã , soja e vinhedos de altitude.